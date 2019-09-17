У Львові сталася перша ДТП за участю електросамоката

Власника самоката госпіталізували

На перехресті вул. Дзиндри з вул Стрийською у Львові відбулася дорожньо-транспортна пригода між автомобілем Mеrcedes та електросамокатом. Внаслідок ДТП постраждав 36-річний власник самоката. Його госпіталізували до 8-ї міської клінічної лікарні. Про інцидент, що стався у понеділок, 16 вересня, повідомила патрульна поліція.

«На даний момент законодавець не визначився з юридичним статусом електросамокатів, а тому їх не можна віднести ні до пішоходів, ні до велосипедів, ні до транспорту теж. Тобто їх не можна віднести до жодної категорії. Тому патрульна поліція рекомендує в першу чергу власникам таких новомодних засобів пересування насамперед подбати про власну безпеку та пам’ятати, як не як, вони учасники дорожнього руху, хоча і з невизначеним статусом», – зауважили з приводу цього інциденту у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

У патрульній поліції просять власників електросамокатів насамперед подбати про власну безпеку та пам’ятати, що вони є учасниками дорожнього руху, а відтак використовувати під час їзди шоломи та наколінники. А також під час виконання маневрів попереджати про них інших учасників дорожнього руху.

До слова, як повідомили ZAXID.NET у відділі комунікації Головного управління Нацполіції Львівщини, внаслідок ДТП власник самоката отримав забійні садна голови і однієї ноги. Правоохоронці скерували матеріали для оформлення адміністративного протоколу на водія автомобіля в управління патрульної поліції.

Нагадаємо, ZAXID.NET писав про те, що у Львові швидкість електросамокатів пропонують обмежити до 8 км/год, але у цьому випадку йдеться про рух велодоріжками та тротуарами.