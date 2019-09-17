Вночі у Львові BMW перекинувся на дах після зіткнення з таксі

28-річний водій автомобіля і його пасажирка не постраждали

Уночі 17 вересня на вул. Хмельницького у Львові трапилась ДТП, внаслідок якої автомобіль BMW перевернувся на дах. Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівщини.

ДТП трапилась близько 2:00 ночі. 28-річний водій BMW в'їхав у таксі Chevrolet Aveo. Зі слів водія BMW, перед ним раптово вибіг пішохід і він, уникаючи зіткнення, в’їхав у припарковане таксі. Натомість очевидці розповіли поліцейським, що жодних пішоходів на дорозі не було.

Після зіткнення автомобіль BMW перекинувся на дах. Ні водій, ні пасажирка автомобіля не постраждали, оскільки були пристебнуті пасками безпеки.

Патрульні виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння.

«Мешканець Івано-Франківської області відмовився від проходження перевірки на місці і виявив бажання здати аналіз у медичному закладі. Результати будуть відомі через два дні», – зазначили у патрульній поліції.

Наразі на водія склали протокол лише за скоєну ДТП.