У п’ятницю, 14 травня, у Львові молодий чоловік на електросамокаті збив літню жінку на тротуарі.

У патрульній поліції Львівщини повідомили, що ДТП сталася на проспекті Шевченка у центрі Львова. 20-річний чоловік на самокаті здійснив наїзд на 83-річну жінку, яка йшла тротуаром.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції. Постраждалу жінку госпіталізували.

У патрульній поліції Львівщини відзначають, що за останній час стрімко зросла кількість учасників дорожнього руху, які пересуваються на електросамокатах, сігвеях, гіроскутерах, моноколесах та інших засобах. Зокрема, ці засоби пересування використовують неповнолітні, які не завжди знають правила дорожнього руху.

Поліцейські закликають дотримуватися існуючих правил дорожнього руху, доки на державному рівні ще врегульовується питання щодо таких учасників руху.