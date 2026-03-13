Тюльпани залишаються найбільш популярними квітами на 8 березня

8 березня та День закоханих залишаються найприбутковішими датами для квіткового бізнесу в Україні. Виторг магазинів у ці дні зростає у 7–9 разів порівняно зі звичайними днями. Про це повідомляє Forbes Україна з посиланням на дослідження Poster.

Аналітики проаналізували агреговані неперсоналізовані дані продажів 115 квіткових магазинів по Україні, які працювали у лютому – березні 2026 року. Вони порівнювали показники звичайних днів із продажами 14 лютого та 8 березня.

Відтак, найбільший сплеск попиту зафіксували саме 8 березня. Зокрема, в цей день відвідуваність квіткових магазинів зросла приблизно у шість разів, а виторг – у дев’ять разів. Тобто покупці не просто частіше заходили до квіткових, а й купували більше букетів або дорожчі композиції. «У багатьох чеках було одразу кілька букетів», – йдеться у дослідженні.

У День закоханих квітковий ринок теж фіксує зростання у продажах. Цього року відвідуваність магазинів 14 лютого зросла приблизно у чотири рази, а виторг – у сім разів, якщо порівнювати зі звичайним лютневим днем.

Виручка квіткових магазинів на 8 березня на День Закоханих / Інфографіка Poster

Чи зростали ціни на квіти на 8 березня та Валентина?

Святковий попит вплинув і на ціни. На День закоханих середня вартість квітів була приблизно на 6% вищою, ніж у звичайні дні лютого. До 8 березня ціни зростали приблизно на 7%.

Найпопулярнішими квітами у лютому – березні 2026 року були тюльпани, троянди та гвоздики. До п’ятірки також увійшли гортензії та хризантеми.

Власниця проєкту «Дика квіткарня» Євгенія Жадан зазначила, що цьогоріч попит на День закоханих виявився неочікувано високим. Через це магазину довелося навіть дозамовляти квіти на оптових базах. За її словами, виторг 14 лютого був приблизно у сім разів вищим, ніж у звичайні дні, а 8 березня – у десять разів, якщо не враховувати корпоративні замовлення.

Євгенія Жадан припустила, що у майбутньому значення Дня закоханих для квіткового бізнесу може поступово зростати. Водночас попит на 8 березня може змінюватися, хоча корпоративні замовлення, за її словами, залишатимуться стабільним джерелом продажів для квіткових магазинів.

