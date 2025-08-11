Наразі транспорт проходить техогляд і сертифікацію

У Чернівці з Чехії передали 15 низькопідлогових автобусів, які вже у вересні вийдуть на комунальні маршрути. В експлуатацію автобуси були здані у 2011-му та до минулого року ще їздили маршрутами в Празі.



Уживані низькопідлогові автобуси Чернівці отримало завдяки допомозі та підтримці громади міста Праги, повідомив міський голова Чернівців Роман Клічук. Наразі транспорт вже проходить обов’язковий технічний огляд. Після цього автобуси зареєструють в сервісному центрі МВС, після чого введуть їх в експлуатацію.

«Щоб автобуси вийшли на маршрутну мережу, їх треба перевірити і поставити на облік в комунальному підприємстві “Чернівецьке тролейбусне управління”, видати їм українські номери. Усі ці процедури триватимуть до місяця часу. Загалом, ми очікуємо, що вже у вересні автобуси їздитимуть по місту», – розповів в коментарі ZAXID.NET начальник управління комунікацій, зовнішніх зв'язків та електронного урядування Чернівецької міськради Павло Катеринчук.

Наразі в міській раді не готові сказати, на які саме маршрути розподілять транспорт, однак повідомили, що нові автобуси їздитимуть на найбільш завантажених маршрутах.

Автобуси були здані в експлуатацію в 2011 році. Павло Катеренчук зазначив, що це 12-метрові низькопідлогові автобуси марки SOR City NB 12 чеського заводу SOR Libchavy. Вони мають салон з чотирма дверима. Транспорт розрахований на 26 сидячих та 75 стоячих місць.

«Те, що автобуси чотиридверні – дуже зручно для пасажирів і для водіїв. Зменшується час посадки і висадки людей. Також автобуси мають пандуси, що також зручно для проїзду маломобільних пасажирів», – додав Павло Катеринчук.

Додамо, що згідно з транспортними стандартами чеської столиці Праги, середній вік автобусів у системі громадського транспорту не повинен перевищувати дев'ять років. Після цього транспорт виводять із експлуатації.