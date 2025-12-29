Повністю розчистити локацію планують навесні

Парк культури і відпочинку імені Хмельницького очистить територію на вулиці Стрийській від залишків символіки тоталітарного режиму. На цьому місці планують облаштувати ще один вхід до парку. Таке рішення сьогодні, 29 грудня, підтримав виконком Львівської міської ради.

З 2018 року там демонтували стелу, а також скульптурну групу Батьківщини-матері й червоноармійця, обгородивши усе парканом. Скульптури зараз перебувають у музеї «Територія терору».



Департамент архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради має напрацювати концепцію облаштування цієї території. Також разом з робочою групою з увіковічення пам’яті Героїв національно-визвольних змагань за Незалежність України опрацюють варіанти переосмислення простору.

«Зараз ми оформлюємо територію парку. Спершу ця частина не належала до парку, проте тепер ми її долучаємо і фактично це місце стане входом в Парк культури», – розповів Тарас Кубай, директор департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міськради.



Аби розчистити ділянку, проведуть тендер. Роботи планують завершити навесні.



Додамо, раніше повідомляли, що на місці Монумента слави можуть облаштувати станцію канатної дороги. Ще одна запропонована концепція переосмислення простору – створення музею українського воїна.