У Львівській мерії розглядають можливість облаштування станції канатної дороги на місці Монумента бойової слави радянських Збройних сил. Тут планують облаштувати новий громадський простір. Про це на брифінгу у четвер, 22 липня, повідомив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

За його словами, сьогодні місце монумента на вул. Стрийській – це «острівець перегрівання і пательня під сонцем». Відтак його потрібно озеленювати.

На сьогодні все ще тривають роботи з демонтажу комуністичної пам’ятки. Зараз настала черга двох скульптур – радянського воїна та Батьківщини-матері. У четвер, 22 липня, вже почали роботи зі знесення. Статуї перевезуть до музею «Територія терору» у найближчі дні.

На місці самого пам'ятника висадять сквер пам'яті героїв України. Планують покращити також інфраструктуру: облаштувати підземний паркінг, велодоріжки і безбар'єрні спуски до парку.

А ще там може з'явитися станція канатної дороги до Цитаделі. Для облаштування нового громадського простору восени планують оголосити архітектурний конкурс.

Інфографіка ЛМР (для збільшення клікніть на зображення)

«Ми опрацьовуємо питання з точки зору канатної дороги. Це може бути зроблено не сьогодні і не завтра. Але ми маємо закласти під це певний простір. Тобто, ті всі питання вимагають технічного опрацювання з експертами. І саме це так само є елементом проведення конкурсу», – пояснив Антон Коломєйцев.

Нагадаємо, рішення про демонтаж першого елементу Монумента слави прийняв виконком міськради в лютому 2018 року. Розбирати його почали через рік, а в березні 2019 з третьої спроби знесли 30-метрову стелу. Барельєфи зі стели зберігають у Львівському музеї «Територія терору». Також один із барельєфів, орден «Перемоги» з львівського монумента, нібито купив Михайло Добкін.

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