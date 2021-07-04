Монумент слави повністю перемістили до музею «Територія терору»

У Львові завершили переміщення демонтованого Монумента бойової слави радянських збройних сил з вул. Стрийської до музею «Територія терору». Надалі його експонуватимуть на території музею.

«З квітня цього року тривав демонтаж радянського Монумента слави. Частини монумента перевозили до нашого музею. 12 червня завершилось переміщення 4, 5 і 6 горельєфів. Наразі, довгий процес «переїзду» закінчений», – йдеться у повідомленні на сторінці музею у Facebook, поширеному в неділю, 4 липня.

Радянський пам'ятник став одним із експонатів музею «Територія терору» (фото музею)

Надалі відвідувачі зможуть побачити монумент на території музею, що на проспекті Чорновола, 45. Працівники закладу працюють над облаштуванням частин горельєфу.

Монумент слави встановили у Львові на розі вул. Стрийської та Гвардійської (тепер Героїв Майдану) у 1970 році. Тривалий час монумент був предметом гострих дискусій. У 2007 році напис «Слава советской армии» замінили на «Переможцям над нацизмом».

Рішення про демонтаж Монумента слави прийняв виконком міськради в лютому 2018 року. Розбирати його почали через рік, а в березні 2019 з третьої спроби знесли 30-метрову стелу. У квітні цього року розпочали новий етап демонтажу Монумента – розбирання його барельєфів. Після барельєфів робітники демонтують плиту під ними. На місці Монумента слави облаштують музей українського воїна.