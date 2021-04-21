У Львові розпочали новий етап демонтажу Монумента бойової слави радянських збройних сил, що на вулиці Стрийській. Наразі розбирають барельєфи, що розміщені у внутрішній частині монумента, огородженою парканом. Демонтовані елементи передають у музей «Територія терору». Про це повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

За його словами, демонтажні роботи проводитимуть поетапно, а дату завершення робіт оголосять згодом, адже виникли труднощі при демонтажі.

«Декілька тижнів до сьогодні відбувалися обстеження, на місце виходили інженери. А з понеділка розпочали демонтовувати барельєфи. Перший елемент вже демонтували і перевезли до музею «Територія терору». Я б не хотів говорити про конкретні терміни, тому що ця конструкція є дуже складною. Терміни будуть переглянуті», — розповів Андрій Москаленко.

Після барельєфів робітники демонтують плиту під ними. А Галицька райадміністрація, яка відповідальна за демонтаж, оголосить архітектурний конкурс на створення нового пам’ятного комплексу та громадського простору.

«Учасники бойових дій та громадські організації заявляли, що на місці цього монумента має бути Меморіал пошани українських воїнів. Оскільки ця локація є біля Академії сухопутних військ, важливо, щоб майбутні захисники України бачили цей меморіал», — розповів громадський активіст Антон Петрівський.

Також він додав, що громадські активісти та учасники АТО/ООС вимагають демонтажу ще двох скульптур — солдата радянської армії та «Батьківщини-матері».

Нагадаємо, рішення про демонтаж першого елементу Монумента слави прийняв виконком міськради в лютому 2018 року. Розбирати його почали через рік, а в березні 2019 з третьої спроби знесли 30-метрову стелу.

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