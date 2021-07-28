Всередині Батьківщини-матері була захована капсула з посланням

Під час демонтажу радянського Монументу слави робітники знайшли металевий тубус, його дозволили відкрити лише через п'ять днів після знахідки, у середу, 28 серпня. Працівники музею «Територія терору» знайшли всередині металевої капсули кілька аркушів паперу зі списками працівників львівського заводу, на якому були виготовлені фігури радянського воїна та Батьківщини-матері, повідомила ZAXID.NET директорка музею Ольга Гончар.

Капсула має циліндричну форму, виготовлена вона з бронзи. Заклали її ймовірно у 1970 році, коли і встановили пам'ятник. Виявили капсулу в ногах Батьківщини-матері під час демонтажу, але відкрити її працівникам музею дозволи лише за п'ять днів. Спершу капсулу оглянули правоохоронці та працівники ДСНС, вони її перевірили та підтвердили її безпечність.

«Всередині в капсулі були шість листків формату А4. Вони були акуратно загорнені в пергамент і тканину. На листках написані імена людей, які були задіяні у виготовлені скульптур радянського воїна та Батьківщини-матері, біля імен є дати народження цих людей. Будемо пробувати з ними сконтактуватися, або вже з їхніми нащадками», – розповіла директорка музею «Територія терору» Ольга Гончар.

У першому списку є імена 108 людей, він має назву «Список передовиков производства Львовского паравозо-вагоноремонтного завода имени ХХІІ съезда КП Украины». Інший містить 54 імені – це «Список передовиков производства, ветеранов труда и войны, участников освобождения и восстановления промышленности г. Львова».

Зараз працівники музею копіюють знайдені списки. Копії розмістять у виставковому залі «Території терору», а оригінал помістять у фондосховище музею.

Нагадаємо, у п'ятницю, 23 липня, у Львові на вул. Стрийській демонтували дві останні фігури радянського Монумента слави. Фігури радянського воїна та Батьківщини-матері завезли до музею «Територія терору». Там також зберігаються барельєфи зі стели, які демонтували ще у березні 2019 року. До слова, один із барельєфів, орден «Перемоги» з львівського монумента, нібито купив Михайло Добкін. Також ведучий інформаційного телеканалу проросійського спрямування «НАШ» Артем Нікіфоров заявив про намір викупити частину останнього демонтованого у Львові радянського Монументу Слави.