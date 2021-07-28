Під львівським Монументом слави знайшли бронзову капсулу часу
Металевий тубус дозволили відкрити лише за тиждень
Під час демонтажу радянського Монументу слави робітники знайшли металевий тубус, його дозволили відкрити лише через п'ять днів після знахідки, у середу, 28 серпня. Працівники музею «Територія терору» знайшли всередині металевої капсули кілька аркушів паперу зі списками працівників львівського заводу, на якому були виготовлені фігури радянського воїна та Батьківщини-матері, повідомила ZAXID.NET директорка музею Ольга Гончар.
Капсула має циліндричну форму, виготовлена вона з бронзи. Заклали її ймовірно у 1970 році, коли і встановили пам'ятник. Виявили капсулу в ногах Батьківщини-матері під час демонтажу, але відкрити її працівникам музею дозволи лише за п'ять днів. Спершу капсулу оглянули правоохоронці та працівники ДСНС, вони її перевірили та підтвердили її безпечність.
«Всередині в капсулі були шість листків формату А4. Вони були акуратно загорнені в пергамент і тканину. На листках написані імена людей, які були задіяні у виготовлені скульптур радянського воїна та Батьківщини-матері, біля імен є дати народження цих людей. Будемо пробувати з ними сконтактуватися, або вже з їхніми нащадками», – розповіла директорка музею «Територія терору» Ольга Гончар.
У першому списку є імена 108 людей, він має назву «Список передовиков производства Львовского паравозо-вагоноремонтного завода имени ХХІІ съезда КП Украины». Інший містить 54 імені – це «Список передовиков производства, ветеранов труда и войны, участников освобождения и восстановления промышленности г. Львова».
Зараз працівники музею копіюють знайдені списки. Копії розмістять у виставковому залі «Території терору», а оригінал помістять у фондосховище музею.
Нагадаємо, у п'ятницю, 23 липня, у Львові на вул. Стрийській демонтували дві останні фігури радянського Монумента слави. Фігури радянського воїна та Батьківщини-матері завезли до музею «Територія терору». Там також зберігаються барельєфи зі стели, які демонтували ще у березні 2019 року. До слова, один із барельєфів, орден «Перемоги» з львівського монумента, нібито купив Михайло Добкін. Також ведучий інформаційного телеканалу проросійського спрямування «НАШ» Артем Нікіфоров заявив про намір викупити частину останнього демонтованого у Львові радянського Монументу Слави.