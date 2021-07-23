У Львові на вул. Стрийській демонтували дві останні фігури радянського Монумента слави. Сьогодні настала черга двох останніх елементів – фігур радянського воїна та Батьківщини-матері. Вони, як і попередні елементи, нині попрямували до музею «Територія терору».

Фото ZAXID.NET

Сьогоднішні роботи привернули увагу перехожих. Люди знімали усе на відео та фільмували демонтажні роботи.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, на цьому місці запланували створити сквер пам'яті героїв України. А також – змінити інфраструктуру: облаштувати підземний паркінг, велодоріжку з Сихова на вул. Вітовського, а ще облаштувати безбар'єрний спуск до парку ім. Івана Франка. Ймовірно, тут також облаштують станцію канатної дороги.

Нагадаємо, рішення про демонтаж першого елементу Монумента слави прийняв виконком міськради в лютому 2018 року. Окремі елементи монумента почали демонтовувати у грудні 2018 року. У березні 2019 з третьої спроби знесли 30-метрову стелу. Барельєфи зі стели зберігають у Львівському музеї «Територія терору». Також один із барельєфів, орден «Перемоги» з львівського монумента, нібито купив Михайло Добкін.

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