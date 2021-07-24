Телеведучий заявив про намір викупити львівський Монумент Слави
Артем Нікіфоров заявив, що представляє інтереси анонімного покупця
Ведучий інформаційного телеканалу проросійського спрямування «НАШ» Артем Нікіфоров заявив про намір викупити частину демонтованого у Львові радянського Монументу Слави. Про це журналіст написав 24 липня на своїй сторінці у Facebook, заявивши, що представляє інтереси потенційного покупця.
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Артем Нікіфоров назвав свій допис відкритим зверненням до міської влади Львова. За його словами, він представляє інтереси людини, яка хоче придбати алегоричні скульптури «Воїна» і «Батьківщини-матері», демонтовані напередодні. Нікіфоров не назвав прізвища ймовірного покупця.
«Як адвокат здійснюю представництво інтересів особи, зацікавленої у придбанні демонтованої скульптурної композиції «Батьківщина благословляє воїна» у Львові та можливого вивозу об‘єкту монументального мистецтва до однієї з країн ЄС», – написав Артем Нікіфоров.
Телеведучий не відгукнувся на прохання ZAXID.NET розкрити особу ймовірного покупця скульптур. На сайті телеканалу вказано, що він справді займається юридичною практикою.
У львівській мерії заяву Нікіфорова відмовились коментувати, потрактувавши її як звичайний тролінг. Офіційно усі елементи Монумента Слави будуть зберігатись у меморіальному музеї тоталітарних режимів «Територія Терору», будь-яких рішень про продаж на рівні місцевої влади не приймалось.
Як повідомляв ZAXID.NET, у п’ятницю, 23 липня, у Львові завершився демонтаж радянського Монумента Слави, який проходив у кілька етапів у 2019-2021 рр. Усі частини меморіального комплексу, що мають мистецько-історичне значення, в тому числі і масивні фігури Воїна та Батьківщини-матері, перенесли у музей «Територія Терору».
У січні 2020 року екс-депутат від «Партії регіонів» Михайло Добкін заявляв, що йому вдалося купити у приватної фірми барельєф ордена «Перемоги», демонтований раніше з Монумента слави. У львівській мерії після цієї заяви почали перевірку, але її результати невідомі.
Телеканал «НАШ», на якому працює юрист Артем Нікіфоров, офіційно належить Володимиру Мураєву – батьку екс-депутата Євгена Мураєва, відомого своїми українофобськими та проросійськими поглядами.