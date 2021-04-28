Канал також отримав попередження за маніпулювання недостовірною і неповною інформацією

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення застосувала до телеканалу «НАШ» два попередження, а також двічі оштрафувала його на суму понад 200 тис. грн. Про це повідомляється на сайті Нацради у середу, 28 квітня.

Як повідомили у відомстві, перша перевірка стосувалася трансляції 4 грудня 2020 року о 20:32 в прямому ефірі і 6 грудня 2020 в 20:52 в повторі передачі «П'ятниця. Вечір», в якій за допомогою інтернет-зв'язку взяв участь представник так званої «ЛНР» Родіон Мірошник, який ставив під сумнів територіальну цілісність і недоторканість державного кордону України, а також її конституційного ладу.

Нацрада зазначила, що, знаючи всю попередню діяльність Мірошника, його підтримку терористів, що діють на окупованій території Луганщини, його позицію, роль і участь в незаконно створеної окупаційної адміністрації в окупованому Луганську, запрошуючи його на ток-шоу, редактори і журналісти передачі заздалегідь були поінформовані про його позицію з питань, які були порушені під час передачі.

«Крім того, Мірошник не є учасником ТКГ, однак ведучий відзначав під час шоу, що він – «представник той боку в ТКГ». Така інформація є необ'єктивною», – наголосили в Нацраді і зазначила, що за фіксоване порушення на телеканал було накладено штраф у розмірі 114 тис. грн.

«НАШ» – український новинно-політичний телеканал, що почав повноцінне мовлення 19 листопада 2018 року на базі жіночого каналу «МАКСІ-ТВ». Телеканал належить ТОВ «Наша Прага», що, у свою чергу, належить кіпрському офшору Demosena Investments Ltd. Кінцевим бенефіціаром є Володимир Мураєв – батько екс-депутата Євгена Мураєва, відомого своїми українофобськими та проросійськими поглядами. Раніше Мураєвим належав також телеканал NewsOne, який згодом купив бізнес-партнер Віктора Медведчука Тарас Козак.

Ще один штраф на таку ж суму було накладено за наявність в ефірі мовника закликів до розв'язування агресивної війни або її пропаганди і/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях, поширених у відеоролику «Наша (не) залежність? Наш покаже».

«У День Незалежності України 24.08.2020 в ефірі телеканалу зафіксовано неодноразову демонстрацію зазначеного відеоролика (хронометраж – 53 секунди, загалом 14 разів), виробленого у художньому, образотворчому жанрі без тексту в супроводі звуку метронома», – йдеться в повідомленні.

У Нацраді розповіли, що до відеоролика було підібрано документальні кадри, у яких переважають сцени насилля, демонстрація зброї, що стріляє, сутички протестувальників із поліцією, демонстрації під різними гаслами. Як вважає регулятор, у такий спосіб у телеглядачів могло створюватися враження, що це є вичерпний перелік подій майже 30-річної історії країни, з негативним образом «невдалого» вибору під час Всеукраїнського референдуму 1991 року.

Зазначається, що у цьому ролику об’єктом маніпуляцій стає Державний прапор. Він з’являється у кадрі 13 разів протягом 53 секунд поряд із підібраними кадрами соціальної нестабільності, таким чином створюючи враження, що всі ці сумні події відбувалися під синьо-жовтим прапором.

У Нацраді наголосили, що поширення такого відеоматеріалу саме під час державного загальнонародного свята Дня Незалежності України має значний дискримінаційний потенціал стосовно тієї частини населення України, через вибір якої на Всеукраїнському референдумі у грудні 1991 року Україна здобула незалежність. Таким чином, трансляція цього ролика може створювати напруженість, розпалювати ворожнечу між різними групами населення України, підбурювати до насилля й створювати загрози конституційному устрою та громадському порядку.

Третя перевірка стосувалася трансляції 25 вересня 2020 року у проміжок часу із 07.00 до 21.00 інтерактивного голосування із пропозицією українським глядачам відповісти на запитання, чи «Володимир Путін заслуговує на Нобелівську премію миру?». Інформаційним приводом голосування була інформація про висування групою російських громадських діячів кандидатури президента РФ на здобуття Нобелевської премії миру. Під час перевірки акцентувалося на вадах методики проведення голосування, через які отримані результати опитування можуть ввести в оману глядачів телеканалу та українську громадськість щодо значної підтримки населенням України політики російського президента.

«Отже, у діях телеканалу «НАШ» простежуються ознаки наміру ввести аудиторію в оману, маніпулювати недостовірною і неповною інформацією... Крім того, проведення такого опитування та публічне поширення його результатів в ефірі «НАШ» створює позитивний образ очільника держави-агресора, а це своєю чергою може створити загрози національним інтересам та національній безпеці України в інформаційній сфері», – йдеться в повідомленні.