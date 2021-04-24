Відео-сервіс YouTube заблокував перегляд в Україні трьох телеканалів нардепа від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука – ZIK, 112 та NewsOne.

При спробі відкрити сторінку одного із зазначених каналів з’являється напис «цей канал недоступний для перегляду в вашій країні». Канали не видалені та продовжують працювати. На них можна зайти за допомогою VPN.

Профільний сайт «Детектор медіа» зазначив, що останнім часом канали 112, NewsOne та ZIK транслювали на YouTube ефір каналу «Першого незалежного», який створила команда співробітників холдингу Тараса Козака. Його одразу відключили від супутника та кабельних мереж після години ефіру, однак він досі доступний на YouTube.

Блокування каналів Віктора Медведчука: що відомо

2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо телеканалів з орбіти кума президента Росії Володимира Путіна, народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Однак фактично ці телеканали належать соратнику Медведчука, львів’янину Тарасові Козаку, який також є нардепом від ОПЗЖ.

В Офісі президента України пояснили, що санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, підконтрольних Віктору Медведчуку, не є посяганням на свободу слова, а виключно боротьбою з чужорідною пропагандою.

Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Всі українські провайдери вимкнули підсанкційні телеканали – вони мовлять лише в інтернеті. Міністр культури Олександр Ткаченко розповідав, що Україна двічі просила YouTube заблокувати сторінки цих каналів, однак так і залишилася без відповіді.