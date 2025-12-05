Правильно казати «айтівець» та «айтівка»

Інноваційні технології розвиваються, тому програмісти, дизайнери, тестувальники та інші ІТ-фахівці є затребуваними. Їх також помилково називають «айтішниками», хоча українською правильно сказати по-іншому.

Кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри журналістики Ужгородського національного університету Галина Шаповалова розповідала «Вікнам», що в українській мові нема суфікса «-шник» для утворення назви осіб чоловічої статі за родом діяльності.

«Вважаю доречними й обґрунтованими рекомендації К. Городенської утворювати такі відабревіатурні іменники за допомогою суфікса -ець: ІТ – айтівець», – казала доцентка.

Редакторка Ольга Васильєва також розповідала «Главкому», що правильно казати «айтівець» та «айтівка», «атовець» та «атовка» (від абревіатури АТО) тощо.

Традиційні методи навчання не виправдовують ваших очікувань? Альтернатива є! Дистанційна школа «Оптіма» пропонує інноваційний підхід. Комбіновані уроки, інтерактивні завдання, авторські матеріали – усе це не просто забезпечує високу ефективність навчання, але й формує в учнів цікавість до нового. Дізнайтеся, як вступити до дистанційної школи, та розпочніть захопливу подорож до знань!

Раніше ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати за новим правописом:

За тегом «українська мова» можна знайти поширені помилки, поради та правила написання слів, згідно з новим правописом.