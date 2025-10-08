Правило доволі просте, нагадаймо його разом

Читаючи повідомлення у соцмережах, можна помітити помилки, які здаються очевидними, але люди все одно помиляються. Як би ви написали: «по перше» чи «по-перше»? Правило доволі просте, згадаймо його разом.

Згідно з чинним українським правописом, «по-перше» варто писати саме через дефіс, а не разом («поперше») чи окремо («по перше»), якщо йдеться про вставне слово – у цьому випадку на письмі його потрібно виділяти комами. Його можна замінити на «перш за все», «насамперед» тощо.

«По-перше» («по-друге», «по-третє» та ін.) входить до групи вставних слів, що вказують на зв’язок думок, послідовність викладу: по-перше; з одного боку, з другого боку; наприклад, так, відповідно, отже, таким чином, словом, виходить, значить, зрештою, нарешті; до речі, зокрема (Він, зокрема, сказав, що…), крім того, навпаки та ін., а також проте й однак (у середині, а не на початку речення, де ці слова є сполучниками).

Якщо ж йдеться про поєднання прийменника «по» з числівником «перше», то писати їх потрібно окремо.

Правильні приклади вживання «по-перше» та «по перше»:

Я буду в Парижі із 20 травня по перше червня.

червня. По-перше, варто забрати торт для святкування.

Раніше ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати за новим правописом:

За тегом «українська мова» можна знайти поширені помилки, поради та правила написання слів, згідно з новим правописом.