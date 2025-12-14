Із листопада 2024 року Віталій Затолочний очолює Восьмий апеляційний адміністративний суд

У пʼятницю, 5 грудня 2025 року, Дорадча група експертів провела співбесіди з першими кандидатами, які беруть участь у конкурсному відборі на дві посади суддів Конституційного Суду України за квотою зʼїзду суддів України. Цього дня співбесіду проходив і чинний голова Восьмого апеляційного адміністративного суду Віталій Затолочний. Члени Дорадчої групи виявили у його дисертації ознаки плагіату, а також вказали на порушенні закону при оренді житла у Львові.

Віталій Затолочний із 1991 по 2002 роки працював у органах військової прокуратури, у 2002-2012 роках обіймав посаду судді в Центрально-Міськрайонному суді Кривого Рогу, а у 2012 році він став суддею Львівського апеляційного адміністративного суду. У 2018 році він перейшов у Восьмий апеляційний адміністративний суд, де спершу був заступником голови, а з листопада 2024 року очолив його.

Суддя розповів, що в Кривому Розі в нього разом із дружиною було дві квартири та одне нежитлове приміщення, записане на неї. У Львові на момент переїзду у 2012 році нерухомості в родини не було. У Львові Віталій Затолочний винаймав житло в сестри іншого судді Восьмого апеляційного адміністративного суду Володимира Качмара. Офіційного договору найму вони не укладали натомість стверджує суддя, він жив у будинку за усною домовленістю, платив лише за комунальні послуги і власним коштом доглядав за будинком і гаражем. У Львові він планував колись купити власне житло, на яке досі збирає. Він каже, що у 2012 році продати квартири у Кривому Розі можна було сукупно за 28 тис. доларів, однак цих грошей не вистачило б на власне житло у Львові.

«Після 2012 року відбулася низка подій, які кардинально вплинули на матеріальне забезпечення суддів і змінили цінову політику (на житло) – якщо в Кривому Розі вона пішла вниз, то у Львові – вгору. Трикімнатна квартира в Кривому Розі була реалізована близько 20 тис. доларів, однокімнатна квартира, яка належить мені, 7-8 тис. доларів. За ці кошти придбати будь-яке житло у Львові було не можливо», – переконував дорадчу групу Віталій Затолочний.

Член ДГЕ Василь Шакун зауважив, чи не вбачає суддя конфлікту інтересів у тому, що винаймає житло в родички колеги, з яким спільно виніс понад 1200 справ. На питання, як саме Віталій Затолочний розраховувався за винаймане житло і гараж він відповісти не зміг.

Крім цього, експерти зʼясували, що його дружина у 2014-2015 роках отримала 87 тис. грн прибутку від оренди нерухомості в Кривому Розі, але суддя цих доходів не декларував. Віталій Затолочний стверджує, що не знав про ці доходи дружини й надати документів про їх походження чи подальші витрати не зміг.

Також суддя не вказав у декларації автомобіль Audi A7, який, про існування якого він нібито також не знав. Він стверджує, що це автомобіль його знайомого з Кривого Рогу, який його родичі після смерті власника намагалися продати й без відома судді у 2014 році оформили на нього довіреність. Про це він нібито дізнався лише у 2017 році.

У Львові Віталій Затолочний зберігав частину речей у приміщенні суду – коробки з книгами, одягом і побутовими речима. Проблеми в цьому він не бачив, однак Василь Шакун зауважив, що це суперечить закону, адже офіційних договорів про користування приміщенням суду із Фондом держмайна він не укладав.

У 2022 році Віталій Затолочний захистив дисертацію на тему «Кримінальна відповідальність за завідомо незаконне затримання, привід, домашній арешт, тримання під вартою». До цього він навчався на аспірантурі у Львівському університеті бізнесу і права, де і захищав дисертацію. До слова, в цьому ж приватному виші дисертації захищали екснардеп від ВО «Свобода» Ігор Кривецький та львівська аферистка Оксана Живко. Сам університет фігурував у скандалі із продажем місць для ухилянтів.

Дорадча група експертів виявила у списку джерел сумнівних авторів, а також плагіат на роботу науковця Руслана Мельника, який захищав дисертацію з майже аналогічною назвою у 2008 році в Луганському державному університеті внутрішніх справ імені Едуарда Дідоренка. Експерти навели порівняльну таблицю з текстів обох робіт, які також ідентичні. Віталій Затолочний плагіат заперечив, зазначивши, що збіги в дисертаціях – це «елементи дискусій».

«Мова йде про те, що ви фактично відтворюєте роботу Руслана Івановича Мельника», – наголосила очільниця ДГЕ Оксана Васильченко.

Жовтим кольором позначений ідентичний текст в роботі Віталія Затолочного і Руслана Мельника

Також експерти цікавились, чому у 2010-2012-х роках суддя виніс близько 300 рішень у кримінальних справах російською мовою. Віталій Затолочний пояснив, що тоді законодавство дозволяло ведення судочинства мовою, якою говорить більшість населення регіону. За його словами, тоді нібито всі справи, які прокуратура передавала до суду, були російською мовою.

Зазначимо, що Дорадча група експертів перевіряє кандидатів на посаду суддів у Конституційний Суд України на відповідність високим моральним якостям. Результатів цієї співбесіди ще не оприлюднили.

Додамо, що в декларації на посаду судді КСС Віталій Затолочний вказав 3,3 млн зарплати та 278 тис. грн пенсії. На рахунках у банку та готівкою він разом із дружиною має 95,3 тис. доларів та 246 тис. грн.