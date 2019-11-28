Ігор Кривецький захистив кандидатську дисертацію у приватному університеті

47-річний Ігор Кривецький здобув науковий ступінь кандидата економічних наук

Екс-нардеп від ВО «Свобода» і відомий львівський бізнесмен Ігор Кривецький захистив 28 листопада дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у приватному ВНЗ «Львівський університет бізнесу і права», співвласником якого є діючий працівник львівської поліції Ростислав Сопільник. Виявилось, що сам Ігор Кривецький є викладачем кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій цього університету.

Захист дисертації 47-річного Ігоря Кривецького «Організаційно-економічні механізми розвитку сільськогосподарських підприємств в умовах євроінтеграційних процесів» тривав упродовж двох годин. У підсумку усі 11 присутніх членів вченої ради таємним голосуванням підтримали присвоєння Кривецькому наукового ступеню кандидата економічних наук за спеціальністю «економіка та управління підприємствами». Науковим керівником дисертації був професор Львівського університету бізнесу і права Юрій Пинда.

Як зазначається в авторефераті дисертації (сама дисертація не опублікована), її загальний обсяг становить 225 сторінок, а за результатами дисертаційного дослідження було опубліковано 11 наукових праць, у тому числі в іноземних наукових періодичних виданнях. За словами Кривецького, у своїй науковій роботі він дослідив ризики для сільськогосподарських підприємств України в умовах інтеграції до ЄС, запропонував концепцію формування стратегічних пріоритетів розвитку таких підприємств та розробив модель їх експортоорієнтованої діяльності на прикладі Львівської та Тернопільської областей.

Під час її обговорення члени спецради відзначили «високу актуальність і значний вклад здобувача у вивчення теми». Позитивні відгуки на дисертацію надали професор, завідувач кафедри Вінницького національного технічного університету Олег Мороз та доцентка, завідувачка кафедри Львівського національного аграрного університету Людмила Петришин. Вони обоє запевнили присутніх на захисті, що Ігор Кривецький заслуговує наукового ступеня кандидата економічних наук.

Присутні на захисті доктори наук і професори приватного університету ставили запитання переважно зачитуючи їх з листочка, а сам Ігор Кривецький презентував свою дисертацію і відповідав на запитання теж не відриваючи очей від своїх записів, що могло б свідчити про певний заздалегідь заготовлений сценарій. Однак сам бізнесмен пояснив згодом, що це усе від хвилювання.

Ігор Кривецький під час захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Обов’язки ученого секретаря спеціалізованої вченої ради виконував професор цього університету, відомий у Львові правоохоронець Любомир Сопільник, який зараз є начальником вибухотехнічного управління ГУ НП у Львівській області і паралельно викладає в університеті. 59-річний Любомир Сопільник багато років працює у поліції Львівщини на різних посадах, зокрема, був начальником науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУМВС України у Львівській області (НДЕКЦ) та радником начальника обласної міліції. У 2010 році він навіть розробив новий дорожній знак, який мав би попереджати водіїв про ймовірний вплив електромагнітних полів на певних ділянках дороги, але його так і не затвердили офіційно.

За даними YouСontrol, співвласником приватного навчального закладу «Львівський університет бізнесу та права», створеному у 2007 році, є син Любомира Сопільника – Ростислав, йому належить 44% власності. 32-річний Ростислав Сопільник, як і його батько, теж є професором сімейного університету, і такождіючим поліцейським – працює старшим слідчим-криміналістом слідчого управління ГУ НП у Львівській області. У декларації за 2018 рік він вказав дохід від викладацької діяльності - приблизно вдвічі менший, ніж зарплата у поліції.

Широко відомим Сопільник-старший став у 2011 році, коли його інший син Святослав під час сутичок з активістами ВО «Свобода» 9 травня у Львові з травматичної зброї поранив помічника депутата-свободівця Олега Ковпака. Тоді один з лідерів ВО «Свобода» Руслан Кошулинський публічно заявляв, що Святослав Сопільник «має відношення до Партії регіонів». У підсумку кримінальну справу проти Святослава Собільника за статтею «хуліганство» було закрито, оскільки прокуратура дійшла висновку, що він здійснив постріл «в стані необхідної оборони».