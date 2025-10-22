Олександр Кітов прцював у Галицькому суді з жовтня 2023 року

Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відсторонила від роботи суддю Галицького районного суду Олександра Кітова. Таке рішення прийняли 22 жовтня.

Як повідомила Вища рада правосуддя, суддю Солонянського районного суду Дніпропетровської області Олександра Кітова 30 жовтня 2023 року відрядили до Львова, де надалі він працював у Галицькому районному суді.

Рішення про відсторонення Кітова ухвалила Друга дисциплінарна палата 22 жовтня, оскільки у 2023 році суддю притягали до адміністративної відповідальності за пʼяне кермування автівкою.

У судовому реєстрі йдеться, що 15 листопада 2023 року Олександр Кітов на вулиці Декарта пʼяним кермував автомобілем Toyota Camry і наїхав на припарковану автівку. Медичне обстеження підтвердило наявність алкоголю в крові, проте у постанові не вказують ступінь спʼяніння. У суді Кітов заявив, що він не був за кермом. За його словами, він мав зустрітися з дружиною в кафе, проте вона прийшла не сама, а з їхнім спільним знайомим. Жінка сказала, що вони потрапили в ДТП, і Олександр Кітов пішов на місце аварії. За словами Кітова, після нього одразу прибула поліція, і вони помилково вирішили, що суддя був за кермом. Він пояснив, що такої помилки поліцейські могли припуститись, оскільки знайомий судді, який їхав та вчинив ДТП, візуально схожий на нього та був аналогічно вдягнутий в сині джинси та чорну куртку. Підтвердити це він не міг, оскільки дружина та знайомий залишилися в ресторані, а він забув телефон в цьому ж ресторані. За його словами, поліцейські забороняли залишати місце ДТП і не перевірили версію Кітова, хоча суддя просив відкласти оформлення документів на інший день.

27 грудня 2023 року суддя Сергій Колодяжний закрив це провадження у звʼязку з відсутністю правопорушення у діях Олександра Кітова.

Вища рада правосуддя зазначає, що суддю відсторонили відповідно до закону «Про судоустрій і статус суддів», де йдеться про покарання «у випадку допущення суддею поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу».

Суддя Олександр Кітов залишається тимчасово відстороненим до ухвалення остаточного рішення Вищої ради правосуддя.