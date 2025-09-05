Судді повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу

На Львівщині затримали суддю одного з районних судів області за підозрою у хабарництві – суддя домовився, щоб його родича випустили з ТЦК без мобілізації до війська. Окрім цього, його підозрюють у декларуванні недостовірної інформації на 7,5 млн грн.

Як повідомив Офіс генпрокурора 5 вересня, суддя одного з районних судів Львівської області погодився вплинути на працівників РТЦК та СП Львівської області для звільнення від мобілізації свого двоюрідного брата, якого в червні цього року доставили до цього РТЦК та СП.

Племінниця судді передала йому 8 тис. доларів (понад 330 тис. грн за курсом НБУ) для вирішення цього питання із працівниками РТЦК та СП. Використовуючи свої зв’язки, суддя забезпечив звільнення свого родича з приміщення ТЦК без ухвалення рішення щодо його мобілізації до лав ЗСУ та особисто доставив його до Львова.

За даними видання Lviv.media, йдеться про суддю Личаківського райсуду Юрія Білоуса. У рамках кримінального провадження також розслідуються факти можливого одержання хабаря службовими особами РТЦК та СП за ч.3 ст. 368 КК України.

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено факти внесення суддею завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2024 рік щодо майна своєї родини, які відрізняються від достовірних на загальну суму понад 7,5 млн грн.

Наразі проводяться слідчі дії для вилучення речових доказів. У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років. Надалі кримінальне провадження буде передано до НАБУ за підслідністю.

Наразі судді повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч.2 ст.369-2 (одержання неправомірної вигоди з використанням впливу),

ч.1 ст.366-2 (декларування недостовірної інформації).

Вирішується питання щодо скерування матеріалів до Вищої ради правосуддя для обрання підозрюваному запобіжного заходу.