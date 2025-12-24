У ніч на 24 грудня російська армія атакувала Україну 116 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів. БпЛА запускали із напрямків Міллєрово, Курськ, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ у РФ та з Гвардійського у тимчасово окупованому Криму. Зі 116 БпЛА близько 90 ударні дрони Shahed, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ вранці, 24 грудня. Атака тривала із 19:00 вівторка, 23 грудня.

Значну кількість ударних БпЛА ворог спрямував на об’єкт критичної інфраструктури у Чернігівській області. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито або подавлено 60 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», – йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

Також зафіксовано влучання 48 ударних БпЛА на 19 локаціях. Станом на ранок атака триває, додали у Повітряних силах.

Як інформував ZAXID.NET, цієї ночі вибухи було чутно також і в Росії. Зокрема, дрони атакували Єфремівський завод синтетичного каучуку у Тульській області, унаслідок влучання виникла пожежа.