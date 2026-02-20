Володимир Марценюк очолює «Луцькспецкомунтранс» з 2021 року

Директор комунального підприємства «Луцькспецкомунтранс» Володимир Марценюк упродовж кількох років подає декларації, у яких не зазначає житло, земельні ділянки, членів сім’ї чи інші активи. Про це у пʼятницю, 20 лютого, повідомили журналісти видання «Сила правди», які провели власне розслідування.

Володимир Марценюк очолює «Луцькспецкомунтранс» з 2021 року. Комунальне підприємство займається вивезенням твердих побутових відходів, санітарним прибиранням і зимовим утриманням вулиць Луцька. Річний оборот установи становить близько 170 млн грн, у штаті – понад 300 працівників.

До того як очолити «Луцькспецкомунтранс», посадовець майже 20 років працював у бізнесі. Мав власну справу з міжнародних перевезень, був директором спільного українсько-ірландського підприємства «Ромгаз», очолював департамент сервісного обслуговування українсько-польського підприємства «Модерн-Експо».

У декларації за 2024 рік керівник підприємства вказав понад 1 млн грн заробітної плати, автомобіль Nissan Patrol 2000 року випуску та 200 тис. грн готівки. Іншого майна чи об’єктів користування він не зазначив.

Раніше у коментарі журналістам Марценюк пояснював відсутність нерухомості у декларації тим, що проживає з батьками та не має власного житла. Проте сусіди стверджують, що посадовець зрідка навідується до батьків у гості, але точно не проживає з ними.

Водночас журналісти встановили, що у 2013 році він придбав будинок у селі Гай-Мошенка Охтирського району на Сумщині. Крім того, за інформацією розслідувачів, Марценюк проживає у квартирі в центрі Луцька площею 166 м², яка належить В’ячеславу Шевчуку – батькові співмешканки посадовця Тетяни Шевчук. Раніше Марценюк зазначав її у деклараціях, однак у 2025 році запис про неї зник.

В’ячеслав Шевчук підтвердив журналістам, що квартира належить йому, а Марценюк може нею користуватися. Також у 2021 році Шевчук зареєстрував автомобіль Mazda CX-5 2017 року випуску, яким, за даними розслідування, користується директор підприємства.

У грудні 2020 року Тетяна Шевчук разом із батьком заснувала ТОВ «Фундукова ферма». Контактним номером у реєстрі вказаний телефон Володимира Марценюка. Підприємство займається вирощуванням фундука в селі Пустомити Горохівської громади. За даними журналістів, Тетяна Шевчук у 2018–2020 роках придбала там 14 земельних ділянок загальною площею понад 20 га.

Водночас, за інформацією місцевих жителів, плантацією опікується саме Володимир Марценюк, тоді як офіційну власницю там бачать дуже рідко. Староста Пустомитів Ярослав Зеленський розповів, що посадовець приїжджає раз на два-три тижні, займається бізнесом і допомагає рідному селу як меценат.

Фундукова плантація в Пустомитах (фото «Сили правди»)

Поруч із фундуковою плантацією Тетяна Шевчук також викупила майно колишнього цегельного заводу, яке обійшлося їй у понад 300 тисяч гривень. Минулого року вона також отримала ваучерну підтримку з місцевого бюджету на розвиток аграрного бізнесу у розмірі 100 тис. грн, з яких використала 72 тис. грн на придбання обладнання.

Журналісти зазначають, що плантації вже плодоносять. За їхніми підрахунками, з огляду на площу насаджень і середню врожайність, можливий обсяг реалізації може становити щонайменше 3,6 млн грн на рік.

Фундукова плантація в Пустомитах (фото «Сили правди»)

На запитання щодо відсутності в декларації інформації про житло та користування майном Володимир Марценюк відповів, що його декларація є оприлюдненою, і додаткових коментарів він не надаватиме.

Юрист Центру протидії корупції Олексій Бойко у коментарі «Силі правди» зазначив, що декларант зобов’язаний відображати майно, яким користується щонайменше половину звітного року або в останній місяць звітного періоду. Перевірку декларацій здійснюють Національне агентство з питань запобігання корупції та правоохоронні органи. За словами Олексія Бойка, якщо вартість майна, яке приховали, становить від пів мільйона гривень, це тягне за собою адміністративну відповідальність. Якщо ж сума перевищує 2,3 мільйона гривень – може йтися про кримінальну справу.