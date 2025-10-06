Олег Кивлюк очолював Волинський обласний ТЦК з березня 2022 року до серпня 2023-го

Сімʼя колишнього начальника Волинського обласного ТЦК та СП Олега Кивлюка користується люксовим автомобілем, має котедж і квартиру у Луцьку. Проте у декларації дружини посадовця немає жодних згадок про це майно, а декларації військкома досі приховані з публічної частини реєстру НАЗК. Про це повідомив 4 жовтня волинський сайт «Сила правди», який займається журналістськими розслідуваннями.

Олег Кивлюк очолював Волинський обласний ТЦК з березня 2022 року до серпня 2023-го. Після звільнення посадовець влаштувався на цивільну посаду в комунальне підприємство «Луцькспецкомунтранс», а його дружина Богдана Кивлюк залишилась працювати у ТЦК.

Офіційно колишньому військкому зараз належать два автомобілі: Opel Ampera-e 2019 року випуску та вантажівка MAN 2011-го. Обидві він придбав цьогоріч. Однак, за інформацією журналістів, сім’я Кивлюків у повсякденні користується позашляховиком преміумкласу Porsche Cayenne 2017 року випуску. Згідно з державним реєстром транспортних засобів, цей автомобіль зареєстрований на киянку Аліну Маленьку – уродженку Рівного, яка є власницею бренду одягу «Міс Даймонд».

Аліна Маленька розповіла журналістам, що подарувала Porsche й автомобілем нині користується Олег Кивлюк. Водночас вона відмовилась уточнити, звідки вони знайомі та ким є одне для одного.

З соцмереж видно, що киянка придбала Porsche Cayenne у 2020 році з автомобільного салону. У своєму інстаграмі жінка називала автівку «чорною мрією», проте у 2023 році позашляховик зник з її соцмереж – натомість з’явився у луцькому дворі, де мешкає ексначальник обласного ТЦК.

«З Аліною Маленькою я дружив ще до того часу, як почав працювати в ТЦК. І машину я не отримав в подарунок, її дали мені в користування. Я користуюсь цим автомобілем. Безкоштовно», – розповів Олег Кивлюк.

За ринковими цінами Porsche Cayenne, як у Кивлюків, наразі вартує від 38 тис. доларів. Однак сам Олег Кивлюк каже, це для нього – не гроші.

«Яка вона дорога? Які гроші, шановна? Ну скажіть, які це гроші, будь ласка? Яка у вас заробітна плата, будь ласка, скажіть, якщо не секрет?» – дивувався колишній військком під час розмови з журналістами.

Згідно з декларацією дружини ексвійськкома Богдани Кивлюк, станом на вересень 2025 року вона не володіє жодними автомобілями. Крім того, з 2021 року не звітувала про доходи чоловіка та вибірково вказувала його майно. Жодних заощаджень в родини немає ще з 2019-го. А, згідно з її декларацією за 2024-й, родині фактично немає де жити: ні власної нерухомості, ні орендованого житла.

Насправді ж сім’я Кивлюків мешкає в новобудові у Луцьку. Трикімнатну квартиру Олегові Кивлюку надало у 2022 році Міністерство оборони України. У Володимирі, де посадовець служив у 51-ій бригаді ще до початку воєнних дій, з 2017 року він володіє земельною ділянкою – на ній маєток, який сім’я теж не декларує. Згідно з інформацією з будівельного реєстру, він є незавершеним, хоча виглядає як добудований об’єкт. За словами сусідів, подружжя приїжджає сюди на вихідні.

За інформацією «Сили правди», землю під будинком Олег Кивлюк отримав від Володимирської міської ради безкоштовно. Згодом держава надала йому безоплатно ще дві ділянки: одну – на відомому курорті біля озера Світязь, іншу – біля озера Олеандра на Турійщині. Останню він згодом продав.

На запитання журналістів, чому дружина не задекларувала квартиру та будинок, Олег Кивлюк відповів:

«Це моя службова квартира і декларую її тільки я. Дружина не повинна цього робити. І будинок так само. Це мій будинок, це моя земельна ділянка, де я маю власний будинок».

Проте юрист «Центру протидії корупції» Олексій Бойко зазначив, що обоє з подружжя Кивлюків мали б декларувати житло, а також будинок, навіть, якщо він є незавершеним будівництвом.

Додамо, що Олег Кивлюк – військовослужбовець з 2014 року. З 2016 року Олег Кивлюк працював на різних посадах у Волинському обласному ТЦК, а з початку повномасштабного вторгнення й до серпня 2023-го очолював установу. Нині Олег Кивлюк – начальник відділу управління персоналом комунального підприємства «Луцькспецкомунтранс» і є відповідальним за військовий облік. Наразі його середньомісячна заробітна плата – 53 тис. грн.