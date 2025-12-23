Ростислава Михайлуніва затримали під час отримання 400 доларів від пацієнтки з інвалідністю

Воловецький районний суд визнав травматолога-ортопеда місцевої лікарні Ростислава Михайлуніва винним у хабарництві та призначив йому 5 років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 19 грудня, обвинувачений працював у Воловецькій центральній лікарні з 2004 року, а у 2022 році став членом лікарсько-консультативної комісії. У листопаді 2023 року він попросив у пацієнтки 500 доларів за видачу їй направлення на МСЕК. Ростислав Михайлунів наголосив, щоб без хабаря для представника Мукачівської МСЕК вона не зможе отримати безстроково II групу інвалідності.

Пацієнтка звернулася з заявою до поліції й надалі діяла під контролем правоохоронців. Вона передала лікареві в його службовому кабінеті 400 доларів, після чого посадовця затримали.

Під час судового засідання Ростислав Михайлунів не визнав своєї вини та пояснив, що після звернення пацієнтки тільки перевірив наявність всіх необхідних документів та сказав, що відвезе їх на комісію МСЕК. При цьому наголошував заявниці, що скоріш за все їй не дадуть II групу інвалідності.

Обвинувачений сказав суду, що пацієнтка поклала до шухляди гроші, які він сприйняв як подяку за допомогу та консультацію, а направлення на МСЕК на момент звернення до нього вже було сформовано та підписано. За словами Ростислава Михайлуніва, він не причетний до видачі направлення, адже не встановлював діагноз, тому що є лікарем-травматологом, а захворювання пацієнтки стосуються ендокринології.

Суд заслухав покази свідків, а також ознайомився з протоколами негласних слідчих дій, які підтвердили вину лікаря. Дослідивши всі матеріали справи, суддя Оксана Софілканич визнала Ростислава Михайлуніва винним у хабарництві та призначив йому 5 років ув’язнення з позбавленням права 3 роки обіймати посади в закладах охорони здоров’я, з конфіскацією всього майна. На вирок можуть подати апеляцію.