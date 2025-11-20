Схема діяла у Міжігрській районній лікарні

Закарпатський апеляційний суд відхилив скаргу прокурора про збільшення застави для завідувачки поліклінічного відділення Міжгірської районної лікарні Софії Цінкевич. Підозрювана у хабарництві посадовиця може вийти з-під варти, сплативши 60 тис. грн.

Голову лікарсько-консультативної комісії Софію Цінкевич затримали у вересні 2025 року разом з її колегою лікарем-неврологом Михайлом Френісом, який був членом ЛКК. Посадовці брали хабарі від закарпатців за видачу направлень до МСЕК для продовження груп інвалідності.

За матеріалами справи, упродовж серпня-грудня 2024 року Софія Цінкевич отримала від родичів призовників майже 2 тис. доларів. Вартість направлення на огляд та обстеження до МСЕК для продовження групи інвалідності коливалася від 100 до 800 доларів.

Софію Цінкевич призначили головою ЛКК у 2023 році. Фото Міжгірської лікарні

У вересні Хустський районний суд обрав Софії Цінкевич та Михайлу Френісу запобіжні заходи у вигляді застави, розміром 60,5 тис. грн. Прокуратура намагалася оскаржити рішення в апеляції, вимагаючи збільшити заставу до 242 тис. грн. Закарпатський апеляційний суд 3 листопада відхилив скаргу правоохоронців.

За інформацією НАЗК, Софія Цінкевич у 2018 році працювала заступницею головного лікаря Міжгірської районної лікарні. Головою лікарсько-консультативної комісії її призначили у 2023 році. У 2024 році Софія Цінкевич заробила в лікарні 272 тис. грн та отримала 1 млн грн доходу від підприємницької діяльності, працюючи у компанії страхового посередника «Старлайф №1».

Посадовиці інкримінують хабарництво, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно (ч. ч. 1, 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років, з конфіскацією майна.