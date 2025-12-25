Йдеться про пʼятиповерховий будинок на вул. Чупринки, 130

На вул. Чупринки у Львові знесли пʼятиповерхову будівлю колишнього Інституту сталого розвитку імені Чорновола, яка в останні роки слугувала одним із корпусів НУ «Львівська політехніка». Будівля належить ТОВ «Електрон-Екосіті», її планували реконструювати під навчальний центр приватної школи.

Йдеться про пʼятиповерховий будинок на вул. Чупринки, 130, який збудували у 1957 році в стилі радянського неокласицизму. До будинку вели парадні сходи, оздоблені з обидвох боків бетонними кулями.

З часу будівництва в цьому будинку містилися лише навчальні заклади: Львівський електромеханічний технікум (1957-1963), Львівський технікум радіоелектроніки (1963-1994), Західноукраїнський колегіум (1994-2003), коледж Західноукраїнського інституту інформаційних технологій та управління при Донецькій державній академії управління (2003-2005), коледж ЛДІ НІУ імені Чорновола (2005-2010), а з 2010 року будівлю використовував технологічний коледж НУ «Львівська політехніка».

Таклю була будівля з моменту будівництва

З 2024 року корпус використовує приватна школа Lviv British School. Сама будівля з 2021 року перебуває у власності концерну ТОВ «Електрон-Екосіті» Навесні 2025 року компанія отримала містобудівні умови та обмеження на реконструкцію будівлі під багатофункційний спортивний освітній комплекс із дворівневою автостоянкою. Проєктанти планували зберегти силует оригінальної будівлі та осучаснити її скляними панелями. Також планували зробити експлуатований дах.

«Йдеться про реконструкцію будівлі радянського періоду, не всі конструкції якої в доброму стані, тож необхідна масштабна робота. Щодо цього об’єкта ми прописуємо в наказі, що всі наступні кроки можливі після погодження проєкту з Мінкультом та інформування Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО», – коментував під час засідання виконавчого комітету 15 серпня головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Архітектор проєкту реконструкції Олексій Іванов на засіданні містобудівної ради пояснював, що будівля перебуває в аварійному стані, а несучі конструкції мають пошкодження. Член АМБР, архітектор Микола Рибенчук наполягав, що на фасадах містяться цінні архітектурні елементи.

Візуалізація майбутньої будівлі

Однак днями будівлю повністю демонтували. Судячи з опублікованих очевидцями фото, йдеться про нове будівництво, а не реконструкцію. Хоча під термін реконструкції підпадають і ті роботи, коли від оригінальної будівлі залишився лише фундамент, то ж формально замовник нічого не порушив.

Фото Макса Гуляєва / Threads

Додамо, що ТОВ «Електрон-Екосіті» зареєстрована у 2021 році. Її власниками через ПАТ «Компанія з управління активами «Карпати-інвест» є Тетяна, Сергій і Людмила Петруки. Ця ж компанія викупила й колишній спорткомплекс «Електрону», в якому після ремонту у 2024 році відкрилась приватна Lviv British School. У 2020 році інша компанія Петруків фігурувала у скандалі про ухилення від сплати податків під час будівництва житла.