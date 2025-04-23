У будівлі облаштують експлуатований дах

Пʼятиповерхову будівлю спорткомплексу «Електрон» на вул. Чупринки перебудують під багатофункціний спортивний освітній комплекс із дворівневою автостоянкою. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету 22 квітня.

Йдеться про будинок на вул. Чупринки, 130, який збудували у 1957 році у стилі радянського неокласицизму. За весь час існування у цій будівлі були різні навчальні заклади, зокрема з 2019 року тут працював Технологічний коледж НУ «Львівська політехніка».

Натомість будинок планують реконструювати під потреби Lviv British School, яка з 2024 року працює в сусідній будівлі. Проєктанти планують зберегти силует оригінальної будівлі та осучаснити її скляними панелями. Також у будівлі буде експлуатований дах.

Замовником проєкту є ТОВ «Електрон-Екосіті». Компанія зареєстрована у 2021 році та через ПАТ «Компанія з управління активами «Карпати-інвест» є Тетяна, Сергій і Людмила Петруки.