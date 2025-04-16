Зараз на цій ділянці розташовані виробничі будівлі

На Сихові планують збудувати новий багатофункційний комплекс. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради у вівторок, 15 квітня.

Йдеться про забудову ділянки 0,56 га на вул. Січинського, 1. Тут планують збудувати багатофункційний комплекс на 189 квартир із дворівневим підземним паркінгом на 163 місця і комерцією на перших поверхах.

Візуалізація забудови кварталу

Будівництво вестиме ТзОВ «Січинського». Компанія зареєстрована більше року тому та займається будівництвом. Їй належить нерухомість на цій ділянці.

ТзОВ «Січинського» належить львівʼянину Мирославу Морозу. Він фігурує в інциденті про незаконно збудовану 5-поверхівку на вул. Газовій у Львові. На нього також записані інші будівельні компанії у Львові і Брюховичах – ТОВ «Ді-Вел-Груп» та ТОВ «Продукт-М».