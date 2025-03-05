Середня висота будинків становитиме 6-7 поверхів, а наріжна будівля матиме 12 поверхів

У районі вул. Пимоненка – Січинського на Сихові збудують новий житлово-громадський комплекс із трирівневим підземним паркінгом. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради.

Йдеться про забудову двох ділянок загальною площею 1,2 на вул. Пимоненка, 9 та Січинського, 7, де зараз розташовані промислові будівлі. Тут планують збудувати багатофункційний комплекс із житлом, офісами, комерцією та вбудованим дитсадком.

У комплексі облашутють 315 квартир і трирівневий паркінг на 293 місця. Комплекс складатиметься з восьми різновисотних будинків на 6-7 поверхів, а наріжну будівлю на розі вулиць запланували на 12 поверхів. Забудовник також надав гарантійний лист, за яким він зобовʼязаний профінансувати ремонт дорожньої інфраструктури району.

Візуалізація забудовника

Додамо, що ділянки, на яких планується нове будівництво, перебувають у комунальній власності. Більша ділянка 0,82 га із 2017 року перебуває в оренді ТзОВ «Променергосервіс». Компанія зареєстрована у 2003 році та займається орендою нерухомості. Компанія належить львівʼянам Олександру Пальчикову, Юрію Бураку і мешканцю Брюховичів Олегу Чанкову. Інша їх компанія «Авіокон-проект» придбала майно державного підприємства «Львівський державний інститут проектування комунального будівництва “Львівдіпрокомунбуд”» на вул. Січинського, 28.

Меншу ділянку площею 0,39 га орендує АТ «Укртелеком». Ділянка належить до земель житлової і громадської забудови. Обидві компанії звернулися до міської ради за містобудівними умовами та обмеженнями на будівництво на вул. Пимоненка, 9 та Січинського, 7.