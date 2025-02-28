У останні роки селище Зубра біля Львова почало активно обростати багатоповерхівками, а разом із тим – і будівельними скандалами. Днями інвестори житлового комплексу «Зубра Дім», що на вул. Стуса, 18а, вийшли на пікет та заявили, що через корпоративний конфлікт між власником і забудовником не можуть отримати свої квартири.

Власник ділянки Микола Міськевч наполягає, що інвестори не мали права укладати угоди із забудовником Володимиром Січкарем і називає себе замовником будівнитва. За зверненням Миколи Міськевча поліція відкрила два кримінальні провадження.

ZAXID.NET розповідає, в чому суть конфлікту та хто за ним стоїть.

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«Це була земля Дубневича»

У 2021 році мешканці вул. Стуса заявили, що родина голови Солонківської громади Богдана Дубневича, до якої входить Зубра, веде незаконне будівництво багатоквартирного житлового комплексу. Тоді власники сусідніх ділянок навіть подали до суду на дії керівництва Солонківс​ької ОТГ, однак ЖК все ж збудували, але мешканці свої квартири так і не отримали.

Йдеться про ділянку площею 0,4 га, що розташована неподалік заїзду у село зі сторони Сихова, впритул до величезної території на 120 га, яку скупили родичі та працівники родини Дубневичів упродовж 2018-2021 років між селами Зубра та Пасіки-Зубрицькі. У лютому 2021 року Солонківська сільрада ухвалила детальний план території (ДПТ), що передбачав забудову цієї ділянки житлом. Однак мешканці села стверджували, що від них інформацію про громадські слухання ДПТ приховали – відповідне оголошення опублікували лише у маловідомій пустомитівській газеті «Голос народу». Детальний план території, зокрема, передбачав будівництво житлового комплексу на 92 квартири. При цьому, у ДПТ було вказано, що ділянка під майбутню забудову перебуває у зоні Ж-3 – багатоповерхова забудова до 4 поверхів.

Червоним кольором позначене місце розташування ділянки на вул. Стуса, 18а

За даними Держгеокадастру, у жовтні 2020 року власником цієї земельної ділянки став мешканець Кропивницького Сергій Руденко. Тоді ж ділянка вперше отримала кадастровий номер, тому прослідкувати, хто був її власником раніше, неможливо. Втім місцеві мешканці переконують, що раніше ділянка належала уже колишній дружині нардепа Ярослава Дубневича – Наталії Дубневич.

«Насправді це земля Дубневича, вона колись була оформлена на дружину Дубневича, але потім її переписали на цього чоловіка. Коли у Дубневича з’явились проблеми, він почав усе майно переписувати на підставних осіб і цю ділянку так переписали на Руденка», – розповідав ZAXID.NET у серпні 2021 року місцевий мешканець Олег Подвірний.

Ділянка на вул. Стуса, 18а у Зубрі до забудови

Після пікетів місцевих і розголосу у медіа вже у вересні 2021 року власником ділянки став Микола Міськевич. Однак ще у квітні Солонківська сільрада видала містобудівні умови та обмеження на будівництво багатоквартирного житлового будинку на вул. Стуса, 18. Замовник будівництва в МУО не вказаний, однак генпідрядником зазначене ТзОВ «Ріелбудстиль». У липні забудовник отримав дозвіл на початок робіт.

«Нас нічого не насторожувало»

Роксолана Климків має будинок на сусідній вул. Хмельницького у Зубрі. За її словами, початку будівництва чотириповерхового ЖК «Зубра Дім» на вул. Стуса, 18а передувала широка рекламна кампанія, яка спонукала її у 2023 році купити тут житло.

«Житловий комплекс був активно розрекламований у соцмережах та на профільних сайтах. Про це, що в ЖК продають квартири, не було ні для кого секретом. У 2023 році я зателефонувала за номером телефону в рекламному оголошенні, домовилась із маклером оглянути квартиру, а коли прийшла на будову, то там був Володимир Січкар, за словами маклера – забудовник ЖК “Зубра Дім”. Потім я його ще часто бачила. У червні 2023 року я придбала квартиру, сплатила повну вартість і оформила документи у нотаріуса», – розповіла ZAXID.NET Роксолана Климків.

Під час покупки її нічого не насторожило, адже будівництво активно велось, а вартість квадратного метра становила 900-1000 доларів й не виглядала заниженою. Для порівняння, у сусідньому ЖК «Вілла Зубра» квартири продавались так само від 900 доларів за метр квадратний.

Вже у липні 2023 року сім’я Роксолани Тимків отримала ключі від придбаного житла. Тоді на будові ще тривав ремонт у квартирах та в коридорах, а на прибудинковій території майстри вже стелили бруківку.

«Будь-хто, хто придбав у ЖК житло, міг безперешкодно потрапити в свою квартиру. Тож із кінця серпня ми почали робити ремонт і до грудня він був готовий фактично на 80%. Там була проведена електрика, була завезена сантехніка, а стіни були готові під фарбування. Залишалося постелити ламінат і встановити двері, які теж уже були куплені. Вже йшло до завершення. Крім цього, ми бачили, що і будівництво самого ЖК завершується», – пригадує Роксолана Климків.

Замки змінили, ЖК огородили

Уже на початку січня 2024 року на магазині поруч із будинком з’явилося оголошення із закликом до мешканців звернутися у відділ продажу та до слідчого поліції для перевірки договорів. У цей час мешканці помітили, що їхні ключі більше не підходять до замків на дверях під’їзду. Хто замінив замки – мешканці так і не дізнались. В лютому 2024 року навколо будинку звели паркан і встановили охорону. І з цього моменту мешканці не могли потрапити у придбані квартири.

«Ми зателефонували до власника ділянки Миколи Міськевича, якого ми фактично вперше побачили лише коли почались проблеми на будові. Він нам сказав, що ми взагалі не мали права купувати квартири в ЖК “Зубра Дім”, оскільки він розірвав договір із забудовником. Однак це була не правда, бо забудовник показував нам договір із власником землі на це будівництво. Це був договір простого товариства, де було вказано, що забудовник власним коштом виконує роботи й має право ним розпоряджатися», – каже Роксолана Климків.

За її словами, Микола Міськевич наполягав, що саме він є замовником будівництва і не знав, що в ЖК продаються квартири. Однак Роксолана Климків стверджує, що це неправда, адже навесні 2023 року він сам продав одну із квартир. Крім цього, продаж квартир у ЖК «Зубра Дім» настільки активно рекламували, що оголошення про це були навіть на парканах.

«Телефоном Микола Міськевич мені сказав, що у нас один вихід – забрати гроші в забудовника і передати їх йому. І він нібито мав би нам передати квартири за старою ціною. Натомість ми йому пропонували доплатити за кожен квадратний метр за актуальною нині ринковою ціною. Однак він хоче, щоби ми заплатили йому повну вартість житла: або забрали ці гроші у Володимира Січкаря, або заплатили ще раз», – додає інвесторка.

Ще одна вкладниця ЖК «Зубра Дім» Мирослава Целюх розповіла сайту LMN, що також зателефонувала за номером телефону, вказаним у оголошенні на магазині. Замість слідчого слухавку підняв представник власника земельної ділянки Миколи Міськевича.

«Він закликав нас писати заяви з метою відкриття кримінальної справи на забудовника Володимира Січкаря, мовляв, він нас обманув і є шахраєм», – розповіла Мирослава Целюх.

«Він мав лише отримувати цеглу і бетон»

У коментарі ZAXID.NET Микола Міськевич всі звинувачення вкладників заперечив. Він стверджує, що з самого початку був замовником будівництва, а його бізнес-партнера Володимира Січкаря йому порадили як фахівця з будівництва. За домовленістю, каже Микола Міськевич, Володимир Січкар мав лише стежити за будівництвом і «отримувати цеглу і бетон». Він каже, що документи, на основі яких вкладники укладали договори із Володимиром Січкарем, він міг підробити, скориставшись довірою інвесторів.

На зауваження, що до лютого 2024 року ніхто із мешканців не бачив його на будові, він сказав, що мешкає у Рівному і є лише замовником будівництва, а тому не зобов’язаний відвідувати будмайданчик.

Микола Міськевич справді зареєстований у Рівненській області – у селі Рачин Дубенського району. За даними аналітичної системи YouControl, на нього зареєстровані низка компаній у Рівному – ТзОВ «Мисливські угіддя Буща» та ТзОВ «Офісний центр “Паркове”». Через Центральну консалтингову компанію і ПП Партер Клуб, Микола Міськевич повʼязаний із родиною львівських готельєрів Машталерів.

У 2021 році Микола Міськевич місяць очолював новостворений департамент інфраструктури та благоустрою Рівненської міської ради.

Земля під арештом, будинок ввели в експлуатацію

Зараз у суді перебуває кілька справ, що стосуються скандального житлового комплексу в Зубрі. Із матеріалів однієї із справ відомо, що в січні 2024 року Володимир Січкар дізнався, що Микола Міськевич хоче ввести в експлуатацію недобудований ЖК і звернувся до Пустомитівського районного суду із позовом про визнання недійсним договору простого товариства і про заборону на вчинення будь яких дій із ділянкою. Січкар стверджує, що в будівництво у Зубрі він вклав свої та позичені гроші.

Цей договір про співпрацю Січкар і Міськевич уклали 16 жовтня 2021 року. Документ передбачав, що власник землі надає Січкару дозвіл на користування ділянкою, а той, своєю чергою, за власний рахунок організовує будівництво багатоквартирного житлового будинку. 17 січня 2024 року Пустомитівський райсуд для забезпечення позову заборонив Миколі Міськевичу реєструвати майно та вводити в експлуатацію будинок на вул. Стуса, 18а в Зубрі. Пізніше суд долучив до справи кількох вкладників, які через нотаріусів сплачували гроші Володимиру Січкарю.

Станом на січень 2024 року будинок був готовий на 70%. Судячи із профільного будівельного сайту ЛУН, перші три черги були фактично збудовані ще у 2023 році, а четверта, п’ята та шоста секції перебувають на етапі будівництва. Однак, попри ухвалу суду, у вересні 2024 року будинок ввели у експлуатацію, однак не весь, а лише частину – недобудовану.

Мешканці стверджують, що Микола Міськевич змінив черги будівництва і першими вказав ті, які взагалі не збудовані. Крім цього, змінена і нумерація квартир. Це підтверджується і сертифікатом про введення в експлуатацію будинку, де нумерація квартир не послідовна і фактично починається із 30 номеру.

Водночас поліція розслідує два кримінальні провадження щодо Володимира Січкаря. З матеріалів справи відомо, що у листопаді 2023 року прокуратура відкрила кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ст. 190 (шахрайство) ККУ, оскільки під час проведення обшуків у справі про шахрайство у його помешканні виявили ручну гранату і пістолет із патронами.

За версією слідства, попри укладений із Миколою Міськевичем договір про спільну діяльність, Володимир Січкар не мав права укладати із вкладниками договори купівлі-продажу квартир. 2 лютого 2024 року йому офіційно повідомили про підозру у цій справі, а Галицький районний суд наклав на майно Січкаря арешт.

Паралельно поліція розслідує ще одну справу про шахрайство за позовом Миколи Міськевича. Вона стосується вже не лише Володимира Січкаря, а групи осіб, які в умовах воєнного стану незаконно продавали майнові права на квартири в ЖК «Зубра Дім». У цьому позові Микола Міськевич стверджує, що договір про співпрацю з Січкарем узагалі був дійсний лише рік, за який забудовник обіцяв збудувати будинок. Міськевич стверджує, що кілька разів позичав Січкару гроші на добудову ЖК.

Також він стверджує, що за договором про співпрацю, власнику ділянки мало належати 90% квартир, тому саме він мав право укладати договори купівлі-продажу із вкладниками. Чому він цього не робив у 2022-2023 роках у позові не вказано. Підозри у цій справі ще не вручені.

Мешканці також звернулись у Господарський суд Рівненської області з позовом, у якому просять визнати законно укладеними договори купівлі-продажу квартир. У межах цієї справи суд визнав Миколу Міськевича банкрутом.

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Поки тривають судові процеси, покупці квартир більше року не можуть потрапити у свої помешкання. Серед них і військові, які вклалися в це будівництво за рахунок грошей, отриманих під час служби, та переселенці з окупованих територій. Днями вони знову вийшли на пікет під ЖК «Зубра Дім», називаючи ситуацію, що склалася, рейдерством.

«Я на війні отримав інвалідність ІІ групи. Після приїзду до Львова вирішив купити житло в ЖК “Зубра Дім”, але через деякий час, перед здачею будинку в експлуатацію об’явився Микола Міськевич, який ніде до цього не фігурував, і заблокував нам доступ до квартир. У моєму помешканні вже був зроблений немаленька частина ремонту, були підведені комунікації, однак зараз я в неї потрапити не можу. Звертаюсь до громадськості, щоб привернути увагу до цього інциденту, бо не може бути так, що в країні, де третій рік іде повномасштабна війна, на рівному місці можна було ошукувати людей», – розповів під час пікету ветеран війни Олексій Яценко.