Житловий комплекс не добудований, але введений в експлуатацію

Вкладники житлового комплексу Lazur Sky, що будується на вул. Зеленій у Львові, звинуватили забудовника у затягуванні будівництва. Комплекс недобудований, хоча введений в експлуатацію, однак до нього досі офіційно не під’єднані жодні мережі. Забудовниками комплексу є пов’язані із братами Дубневичами компанії ТзОВ ВП «Будінвест» і ТзОВ «Лазур Груп».

Про конфлікт, який розгорнувся довкола ЖК Lazur Sky на вул. Зеленій, 115д у Львові, у середу, 26 лютого, повідомив заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач. За його словами, до міської ради звернулися інвестори, які купили квартири в ЖК Lazur Sky і заплатили за них всю суму.

«Забудовник не виконує взятих на себе зобов’язань: квартири 7-ї секції мали бути готові ще два роки тому. Гроші з людей в повному обсязі ТЗОВ “Лазур груп” зібрало давно. Натомість до будинку досі не під’єднано жодних мереж – ні води, ні газу, ні каналізації, світло, звісно, тільки як для будмайданчика», – повідомив Любомир Зубач.

Попри це, забудовники через ДІАМ у Києві здали недобуд у експлуатацію. Нагадаємо, що на час дії воєнного стану міська ДАБК не має повноважень перевіряти конфліктні будмайданчики.

ЖК Lazur Sky, який фактично не добудували, але ввели в експлуатацію / фото Любомира Зубача

«По-перше, не наші служби приймали будинок в експлуатацію. По-друге, це суто договірні відносини і юридичних важелів впливу міська рада на це не має. Єдиний юридичний шлях – суд і правоохоронні органи. Та це довго і не факт, що успіх у кінці справи. Розуміють це інвестори, розуміємо це і ми. А тому йдемо людям назустріч і намагаємось всадити забудовників за стіл переговорів», – додав Любомир Зубач.

Будівництво ведуть на земельній ділянці 1,7 га на вул. Зеленій, 115д. У 2018 році Львівська міська рада передала цю ділянку в оренду під будівництво ТзОВ ВП «Будінвест». Містобудівні умови та обмеження на це будівництво видали ще у 2014 році, а дозвіл на початок будівельних робіт видали у 2019 році. Замовниками будівницвта були ТзОВ ВП «Будінвест» та ТзОВ «Лазур Груп». У паспорті об’єкта забудовники анонсували здачу його в експлуатацію у 2021 році.

ТзОВ «Лазур Груп» зареєстроване у 2018 році й належить мешканцю Мукачева Ярославу Нізі. Раніше йому належала компанія Маоріс, яку перекупила дружина скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Також він має будівельні фірми ТОВ «Галицькі вітражі» в Ужгороді і «Роял Інвест Девелопмент» в Чернівцях. Директором «Галицьких вітражів» колись був Юрій Пастернак – ексдиректор корпорації «КРТ» братів Дубневичів.

ТзОВ ВП «Будінвест» створене у 2003 році. У 2005-2012 роках співвласниками компанії були Ярослав і Богдан Дубневичі. Компанія відома скандальним будівництвом псевдоісторичної будівлі на розі вул. Краківської та Вірменської.

Зараз компанія належить мешканцю села Лосинець Самбірського району Миколі Мозілю. Він вказаний керівником ТзОВ «Львівцентробуд», що належить уже згаданому Юрію Пастернаку, ГО «Об’єднання підприємців Львівщини» та газета «Крок», що входять до групи компаній Дубневичів. Зокрема, Ярослав Дубневич колись заснував газету «Крок» і досі вказаний серед її засновників.

За словами Любомира Зубача, орендарі землі – компанія «Будінвест» – від проблеми з конфліктний будівництвом на вул. Зеленій, 115д, відхрещуються та самоусуваються. Він закликав причетних вирішити корпоративний конфлікт.