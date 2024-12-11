Йдеться про самовільну перебудову на території парку «Цитадель»

Міська комісія Держархбудконтролю провела перевірку самовільного будмайданчика на території парку «Цитадель» та виявила порушення на 150 тис. грн. ДАБК вимагає не лише сплатити штрафи, а й зупинити всі роботи, які виконує компанія «Передзвін». Фірма належить родині депутата-втікача Ярослава Дубневича.

ТзОВ «Передзвін» отримала дозвіл на капітальний ремонт будівлі на території Львівської цитаделі. Натомість улітку 2024 року Львівська міська рада виявила, що замість ремонту забудовник виконує реконструкцію і самовільне будівництво.

Після цього поліція відкрила кримінальне провадження, а Міністерство культури України видало припис про зупинення будівельних робіт, однак його забудовник проігнорував. Також міська рада звернулась до Міністерства регіонального розвитку з проханням надати ДАБК дозвіл на перевірку будмайданчика.

Як повідомили 11 грудня в департаменті містобудування, міська інспекція ДАБК провела позапланову перевірку на вул. Грабовського, 11 та виявила порушення на 150 тис. грн.

«Будівельні роботи виконано з відхиленням від проєкту, зокрема виконали незапроєктований демонтаж перекриття, певних конструкцій підвалу, стін і фундаменту та влаштували новий залізобетонний фундамент, колону та частину стіни. Зафіксувала інспекція також здійснення технічного нагляду з порушенням вимог законодавства», – повідомили в ЛМР.

Тепер ТзОВ «Передзвін» має не лише сплатити штрафи, а й зупинити всі підготовчі та будівельні роботи до усунення порушень.

За даними YouControl, ТзОВ «Передзвін» зареєстроване у Львові понад 26 років тому. Основним видом діяльності вказана оптова торгівля. Власниками компанії є діти нардепа-втікача Ярослава Дубневича – Роксолана Пиртко та Юрій Дубневич.

У 2021 році компанія родини Ярослава Дубневича «Передзвін» розпочала будівельні роботи в одній із казарм цитаделі. У 2023 році в будівлі відкрили офіси та мистецький центр.