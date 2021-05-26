Оборонна вежа казарми львівської Цитаделі розташована на вул. Грабовського, 11а

Компанія родини Ярослава Дубневича розпочала будівельні роботи в одній і з казарм Львівської цитаделі у центрі Львова. Тут планують розмістити офіси та мистецький простір.

Роботи ведуться у закинутій квадратній оборонній вежі, що розташована на вул. Грабовського,11а. Триповерхова будівля з червоної цегли є частиною казарми оборонного комплексу Цитадель. Судячи з паспорта об’єкту, дозвіл на реставрацію будівлі видала Держархбудінспекція 19 квітня 2021 року. Генпідрядником робіт є компанія «Технобуд», замовником ТзОВ «Передзвін», яке є власником цієї будівлі.

Візуалізація майбутнього офісно-мистецького центру(фото «Галнету»)

Будівельні роботи стартували на початку травня і їх мають завершити до кінця 2022 року.

У паспорті об’єкту та в декларації ДАБІ не вказано, під які саме потреби реставрують будівлю. Однак за інформацією сайту «Галнет», в оборонній башті розмістять офіси та мистецький центр. Будівлю планують реставрувати та провести ремонтні роботи всередині вежі.

«Ансамбль оборонних споруд Цитадель» є пам’яткою архітектури національного значення. Львівська цитадель була зведена у 1850—1856 роках. Цитадель складається з чотирьох веж-бастіонів і триповерхової будівлі казарми. Під час Другої світової війни у цитаделі був концентраційний табір для військовополонених «Stalag 328».

У 1864-65 роках в тюремних камерах казарм утримувались польські січневі повстанці. У листопаді 1918 року тут жили січові стрільці. У польський період дислокувався 19 піхотний полк. У 1941-1944 роки казарми переоблаштували у тюрму і ту утримували військовополонених. У 1944-1980 це було місцем дислокації радянських військ.

Після розпаду СРСР усі будівлі фортифікаційного комплексу передали компанії «Електрон». У 90-х та 2000-х роках «Електрон» перепродав частину корпусів, деякі будівлі досі перебувають у власності компанії. У 2007 році вежу-бастіон №2 переобладнали у п'ятизірковий готель з рестораном «Citadel Inn». У приміщеннях казарм Цитаделі розташований банк, гуртівня та офіси.

В оборонній вежі казарми на вул. Грабовського розпочались будівельні роботи (фото ZAXID.NET)

За даними YouControl, власником ТзОВ «Передзвін» є тесть Ярослава Дубневича Мирослав Швидкий. Ця компанія володіє сімома квартирами на вул. Рутковича, 11а, будинком на вул. Тарнавського, 50 та будівлею ТРЦ «Роксолана» у центрі Львова.

Компанія «Технобуд» входить у групу компаній братів Дубневичів. Офіційним власником компанії є львів’янин Юрій Пастернак – колишній директор товариства «Корпорація Колійні ремонтні технології» братів Дубневичів.

Нагадаємо, у 2018 році тодішній депутат Львівської міської ради Григорій Козловський ініціював ухвалу про зведення житла на території автостоянки, що розташована біля казарм Цитаделі. Депутати підтримали цю ухвалу, але мер Андрій Садовий ветував її.