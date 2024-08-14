Замість капітального ремонту компанія родини Дубневичів почала розбудову та самовільне будівництво

Львівська мерія виявила самовільне будівництво на території парку «Цитадель». На вул. Грабовського, 11 компанія ТзОВ «Передзвін», що належить родині Ярослава Дубневича, мала проводити капітальний ремонт будинку, однак насправді самовільно розбудовує його.

Як розповіли у львівській мерії, замовником робіт є ТзОВ «Передзвін». У паспорті об’єкта вказано, що будівлю ремонтуватимуть без зміни зовнішньої конфігурації та функціонального призначення. Проте, за словами заступника міського голови Львова з містобудування Любомира Зубача, ремонт перетворився у реконструкцію і самовільне будівництво.

«Це місце має дуже велику історичну цінність. Тут є велика кількість пам’яток архітектури, тому дуже обурливо, коли всупереч чинному законодавству і без необхідних дозволів здійснюються роботи. Справді в підприємців є будівля. Вони мають документи на капітальний ремонт і мали просто відремонтувати будівлю в межах існуючих об’ємів, а не щось демонтовувати, а щось добудовувати», – розповів Любомир Зубач.

Напередодні місце будівництва оглянули фахівці управління охорони історичного середовища і звернулися до поліції. 14 серпня міські посадовці спільно з правоохоронцями обстежили об’єкт та зафіксували порушення. Поліція відкрила кримінальне провадження, триває слідство. Окрім того, Міністерство культури України видало припис про зупинення будівельних робіт, але його забудовник проігнорував.

«З боку Львівської міської ради будуть вжиті всі необхідні заходи, щоб це зупинити. На жаль, в країні зараз діє мораторій на перевірки будівництва, а це є проблема і абсурд. Але ми будемо рухатися по процедурі, наша інспекція буде звертатися до Києва за відповідним дозволом, а управління контролю за використанням земель проведе обстеження. За потреби юридичним департаментом будуть ініційовані судові процеси», – додав Любомир Зубач.

Також Львівська міська рада звертатиметься до Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України за дозволом провести перевірку міській інспекції.

За даними YouControl, ТзОВ «Передзвін» зареєстроване у Львові понад 26 років тому. Основним видом діяльності вказана неспеціалізована оптова торгівля. Власниками компанії є діти нардепа-втікача Ярослава Дубневича – Роксолана Пиртко та Юрій Дубневич.

Як повідомлялося, у 2021 році компанія родини Ярослава Дубневича «Передзвін» розпочала будівельні роботи в одній і з казарм Львівської цитаделі у центрі Львова. Тут планують розмістити офіси та мистецький простір.