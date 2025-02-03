Квартира доньки Ярослава Дубневича розташована в хмарочосі Forte Tower 2 у центрі Дубаю

Донька депутата-втікача Ярослава Дубневича, 33-річна Роксолана Пиртко, за 44,8 млн грн придбала квартиру в районі Бурдж Халіфа, що центрі Дубаю. Розслідувачі NGL.media спільно зі «Слідством.Інфо», які отримали доступ до документів з нерухомості, розповіли, що власницею квартири Пиртко стала 23 листопада 2022 року.

Квартира площею 145 м² розташована в хмарочосі Forte Tower 2. Помешкання, яке має три спальні, обійшлося Пиртко в 4,5 млн дирхамів ОАЕ (це 44,8 млн грн або 1,2 млн євро). Дані про те, що саме Пиртко є власницею квартири, є у системі Mollak департаменту земельних ресурсів міста Дубаю. З грудня 2023 року вона здає помешкання в оренду за 2,62 млн грн на рік.

Також донька Ярослава Дубневича є власницею компанії Symbol Consulting DMCC, яка займається в ОАЕ маркетинговими послугами та управлінськими консультаціями. Ліцензію для роботи бізнесу тривалістю на три роки Пиртко отримала у 2022 році.

NGL.media зазначає, що на сайті Symbol Consulting DMCC є інформація про проєкти родини Дубневичів. Зокрема, про львівський центр Spartak, сонячні електростанції на Львівщині та новий консалтинговий бізнес у Словаччині. Журналісти у грудні 2023 року розповідали, що Роксолана Пиртко є засновницею словацької компанії V. development & consulting та власницею акцій ще однієї словацької компанії V. Investment SE. Разом з чоловіком Пиртко придбала за 600 тис. євро двоповерховий будинок у Братиславі.

Нагадаємо, що батько Роксолани Пиртко, 55-річний Ярослав Дубневич, якого звинувачують у привласненні 93 млн грн «Укрзалізниці», втік за кордон 8 жовтня 2023 року. Вже після втечі НАБУ та САП повідомили йому про підозру у заволодінні природним газом на суму понад 2,1 млрд грн. Йдеться про розкрадання газу на Новояворівській та Новороздольській ТЕЦ. НАБУ оголосило у розшук нардепа. Про втечу Дубневича стало відомо у листопаді 2023 року. Тоді Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив нардепа у міжнародний розшук. Додамо, що також Ярослав Дубневич є молодшим братом голови Солонківської сільради Богдана Дубневича.