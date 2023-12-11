Двоповерховий будинок розташований у престижному районі Братислави

Роксолана Пиртко, дочка Ярослава Дубневича, який переховується від правоохоронних органів і перебуває у розшуку, купила будинок у Братиславі за 600 тис. євро. Про це 11 грудня повідомляє NGL.media.

«Вперше інформація про купівлю Роксаланою Пиртко будинку у Братиславі з’явилася наприкінці жовтня в одному з анонімних телеграм-каналів, проте без подробиць. Натомість NGL.media змогли документально підтвердити цю інформацію, з’ясувавши обставини і вартість покупки. 32-річна Роксолана Пиртко та її 33-річний чоловік Михайло Пиртко придбали у вересні 2023 року двоповерховий будинок у Братиславі», – пише NGL.media.

Подружжя Пиртків купили двоповерховий будинок площею 133 м2 з окремим гаражем на ділянці у чотири сотки у престижному районі Братислави, недалеко від історичного центру. Його виставили на продаж понад рік тому. NGL.media змогли встановити за допомогою місцевої ріелторської компанії ViNi real, яка продавала будинок, що українці заплатили за нього 600 тис. євро.

«Наразі будинок стоїть порожнім – схоже, нові власники лише готуються до переїзду. За словами словацьких журналістів з Investigatívne centrum Jána Kuciaka, які на прохання NGL.media відвідали будинок, там помітна підготовка до ремонту. Проте жодних слідів Ярослава Дубневича не виявили», – зазначають журналісти.

До слова, Роксолана Пиртко володіє у Словаччині не лише нерухомістю, але й бізнесом – є засновницею компанії V. development & consulting, а разом з чоловіком є акціонерами V. Investment SE.

Нагадаємо, Ярослав Дубневич є підозрюваним у справі організації схеми розкрадання природного газу на понад 2 млрд грн. Детективи НАБУ заочно повідомили йому підозру та оголосили в розшук. Прокурор зʼясував, що 8 жовтня Дубневич перетнув кордон між Румунією та Угорщиною, але точної інформації про те, як він виїхав з України, в системі немає. 13 жовтня ВАКС заочно його арештував. Вищий антикорупційний суд стягнув з Ярослава Дубневича 56 млн грн застави та перерахував їх на потреби ЗСУ. Крім цього, навесні 2023 року Апеляційна палата ВАКС скерувала на новий розгляд справу щодо Ярослава Дубневича та його спільників, яких звинувачують у розкраданні 93 млн грн «Укрзалізниці».

Попри розшук і кримінальні провадження Дубневича, аналітики сервісу YouControl з’ясували, що від початку повномасштабного вторгнення фінансово-промислова група братів Дубневичів збільшилася на 10 нових компаній.