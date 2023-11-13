Дубневич перетнув кордон України 8 жовтня

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід чинному нардепу Ярославу Дубневичу, якого підозрюють у розкраданні газу на 2,1 млрд грн. Зазначимо, що Дубневичу вдалося втекти за кордон, тому ця ухвала заочна.

Як повідомили 13 листопада у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, суд задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Це рішення буде виконано після затримання підозрюваного та доставлення його до місця проведення досудового розслідування.

«13 листопада 2023 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід чинному народному депутату України, який обґрунтовано підозрюється в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку», – повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Нагадаємо, навесні 2023 року Апеляційна палата ВАКС скерувала на новий розгляд справу щодо народного депутата Ярослава Дубневича та його спільників, яких звинувачують у розкраданні 93 млн грн «Укрзалізниці». Також Ярослав Дубневич є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні – як організатор схеми розкрадання природного газу на суму понад 2 млрд грн. У цій справі детективи НАБУ повідомили йому заочну підозру та оголосили в розшук. Прокурор зʼясував, що 8 жовтня Дубневич перетнув кордон між Румунією та Угорщиною, втім даних про те, як він виїхав з України в системі немає.