Ярослава Дубневича та ще вісьмох його спільників звинувачують у розкраданні 93 млн грн «Укрзалізниці»

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) скерувала на новий розгляд справу стосовно народного депутата ХІ скликання Ярослава Дубневича та його спільників, які обвинувачуються у розкраданні 93 млн грн «Укрзалізниці». ВАКС закрив справу у вересні минулого року, однак Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подала апеляцію.

«18 травня 2023 року Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП, скасувала ухвалу колегії суддів першої інстанції та скерувала на новий розгляд справу стосовно дев’яти осіб, серед яких народний депутат України ХІ скликання та колишні посадові особи філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ "Укрзалізниця", які обвинувачуються у незаконному заволодінні понад 93 млн грн коштів ПАТ "Укрзалізниці"», – йдеться в повідомленні САП.

У вересні минулого року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання сторони захисту та закрила згадану справу через порушення термінів досудового розслідування. САП оскаржила це рішення в апеляції.

За матеріалами справи, група службових осіб філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» у змові з народним депутатом Ярославом Дубневичем та зі залученням підконтрольних фірм-посередників, організували закупівлю стрілочних переводів, запчастин до них та комплектів роздільного скріплення. Завдяки цій схемі підприємство протягом 2015-2017 років переплатило за постачання товарів понад 93 млн грн.

Окрім Дубневича, фігурантами справи були його колишній помічник, перший заступник начальника філії «Центр забезпечення виробництва» УЗ Едуард Пушкаренко, голова правління ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» Сергій Тараненко та його заступник Валерій Крячко, колишній засновник ТОВ «Арго» Антон Шевченко, директор ТОВ «Корпорація КРТ» Олег Місьонг, начальник відділу верхньої будови колії філії «Центр забезпечення виробництва» УЗ Андрій Степаненко та двоє працівниць цього відділу Тетяна Клепак та Оксана Захаревич.

Ярослав Дубневич став офіційним підозрюваним у жовтні 2019 року після згоди Верховної Ради. Тоді ж Вищий антикорупційний суд обрав Дубневичу запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 млн грн, який він оскаржив. 7 листопада 2019 року апеляційний суд зменшив суму застави до 90 млн грн. Дубневича взяли під варту у залі суду, але вже наступного дня він вийшов з СІЗО під заставу.