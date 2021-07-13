Ярослав та Наталія Дубневич пробули у шлюбі 30 років

Ярослав Дубневич після розлучення з дружиною Наталією Дубневич поділив із нею частину спільного майна. Серед нажитого за 30 років шлюбу – 55 земельних ділянок, а також квартира і будинки в Зубрі та у Львові. При цьому суд поділив лише те майно, яке належить Ярославу Дубневичу, а все, що записане на його дружину, залишилось за нею. Офіційна причина розлучення та поділу майна подружжям Дубневичів у матеріалах справи не називається, проте не виключено, що таким чином нардеп страхує своє майно від подальшого арешту.

Про розлучення Ярослава та Наталії Дубневичів стало відомо у січні, коли дружина нардепа подала до суду заяву про поділ спільного майна. Підставою для судового позову вона вказала те, що вони з чоловіком не змогли домовитись про поділ майна при розлученні. Тоді Дубневич відмовився коментувати ZAXID.NET причину свого розлучення.

Як вказано в матеріалах справи, під час судового розгляду 52-річна Наталія Дубневич відмовилась від частини позовних вимог, зокрема, що стосуються визнання права власності на п’ять автостоянок, два торгово-офісні приміщення, 12 квартир, два житлові будинки, шість нежитлових приміщень, 18 земельних ділянок та частки в компаніях «Науково-дослідна клініка біологічної медицини «Ангеліка», ТзОВ ТЦ «Роксолана», «Мисливському господарстві «Зубр» та ТзОВ НВП «Корпорація КРТ».

Натомість Личаківський районний суд 6 липня поділив між колишнім подружжям більшу частину спільного майна, зокрема, 46 земельних ділянок у Зубрі, сім – у селі Відники та дві в Горішньому. Загальна площа землі, яку поділили між подружжям Дубневичів, становить 11,4 га. У Зубрі ділянки розташовані трьома масивами, при цьому серед них є 15 ділянок між Сиховом і об’їзною дорогою Львова, де брати Дубневичі активно скуповували землю протягом 2018-2019 років. Поруч із цими 15 ділянками Дубневичі через родичів та працівників своїх компаній захопили ще майже 120 гектарів землі, серед яких – ділянка, де має будуватись нова львівська вулиця.

Наталія Дубневич після розлучення також отримала ¼ квартири у Зубрі площею 28 м2, яка належить братам Дубневичам. Також їй дісталось ½ нежитлової будівлі у селі Зубра площею 164 м2, дачі у селі Демня Миколаївського району площею 90,5 м2 та будинку на вул. Надійній у Львові.

На карті позначені усі 55 земельних ділянок, які поділили між собою Ярослав і Наталія Дубневичі

Кілька юристів пояснили ZAXID.NET, що найімовірніше Дубневичі не мали на меті ділити все своє майно, а виключно те, що арештувала або може арештувати Спеціалізована антикорупційна прокуратура у межах кримінальної справи, де фігурує Дубневич. Тобто подружжя вирішило поділити лише те, що належить Ярославу, а нерухомість та активи, що у власності його дружини, залишаться їй. Окремо подати позов про поділ лише частини спільного майна Наталія Дубневич не могла, тому спочатку звернулась у суд за поділом усього майна, а потім від частини позову відмовилась. Таким чином вона залишила свою нерухомість і компанії собі, а також отримала половину майна, що належить її колишньому чоловіку.

Ще однією з причин поділити лише своє майно може бути бажання Дубневича зменшити розмір застави, який становить 96 млн грн. На початку червня, ще до рішення про поділ майна, ВАКС розглянув клопотання адвоката Дубневича про зменшення застави. Одним з головних його мотивів якраз і був факт поділу майна з дружиною, мовляв, розмір застави прокурори рахували, виходячи з кількості майна, а після розлучення він втратив значну його частину. На той момент ще не було відомо, що Дубневич не отримає половини майна своєї дружини, тому прокурор наполіг на тому, щоб не зменшувати заставу депутату. Апеляційна палата ВАКС потім також відмовилась відкривати провадження у цій справі. А тепер Дубневич може спробувати зменшити суму застави через Касаційний кримінальний суд, уже маючи на руках рішення про частковий поділ майна.

Що відомо про справу Дубневича?

Ярослав Дубневич є головним фігурантом справи про розкрадання 93,2 млн грн «Укрзалізниці». За версією слідства, Дубневич лобіював виділення грошей з бюджету «Укрзалізниці» на закупівлю стрілкової продукції через підконтрольні йому підприємства, зокрема, «Корпорація КРТ». Восени 2019 року Офіс генпрокурора вручив нардепу підозру, а низка ЗМІ повідомила про арешт усього майна Ярослава Дубневича. Згодом Верховна Рада дала згоду на арешт нардепа. У листопаді 2019 року він навіть провів одну ніч у СІЗО, але вийшов наступного дня під заставу 90 млн грн. Навесні 2020 року НАБУ та САП завершили розслідування в справі й передали її до Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Станом на зараз ВАКС ще не виніс остаточного рішення у цій справі.

У червні 2021 року нардеп просив зменшити йому заставу через суттєві зміни в майновому та сімейному стані – доходи Ярослава Дубневича зменшилися з 30 млн грн у 2018 році до 500 тис. грн у 2020 році, а готівки поменшало з 3 млн доларів у 2018 році до 5 млн грн – у 2020. Однак ВАКС відмовився змінити запобіжний захід Ярославу Дубневичу та зменшити розмір застави. Адвокат Дубневича подав апеляційну скаргу на це рішення, однак Апеляційна палата ВАКС відмовилась її розглядати.

Додамо, що Наталія та Ярослав Дубневичі одружилися у 1989 році, у них є двоє дітей: 29-річна Роксолана Пиртко і 22-річний Юрій Дубневич. Згідно з декларацією Ярослава Дубневича, поданою у 2020 році, Наталія Дубневич є власницею 12 земельних ділянок і 28 об’єктів нерухомості, серед яких ТРЦ «Роксолана» у центрі Львова, мисливське господарство «Зубр» та «Корпорація КРТ».