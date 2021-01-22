Ярослав та Наталія Дубневичі одружені вже більше 30 років

Дружина народного депутата Ярослава Дубневича через суд ділить спільне з ним майно. 25 січня Личаківський районний суд розглядатиме позов Наталії Дубневич про поділ майна подружжя. На думку юристів, такі дії Наталії Дубневич можуть свідчити про спроби убезпечити спільне майно перед загрозою арешту. При цьому, щоб розділити майно через суд, подружжю не обов'язково розлучатися. Сам Ярослав Дубневич відмовився коментувати майновий конфлікт з дружиною.

Наталія Дубневич позивається до Ярослава Дубневича з заявою про поділ спільного майна, нажитого за роки шлюбу. Підставою для судового позову вона вказала те, що вони з чоловіком не змогли домовитись про порядок поділу спільного майна. При цьому у держреєстрах відсутні будь-які звернення до суду чи ухвали, що підтверджують розлучення подружжя Дубневичів.

Підготовче засідання у цій справі мало відбулося ще 23 листопада 2020, проте його відклали на 25 січня 2021 року через виявлений у 52-річної Наталії Дубневич коронавірус. Справу розглядатиме суддя Роман Грицко.

Представниця Ярослава Дубневича Марія Симоненко заявила ZAXID.NET, що нардеп відмовляється коментувати ситуацію з поділом майна з дружиною та відповідати на запитання про розлучення. Із Наталією Дубневич ZAXID.NET зв’язатися не вдалося.

Одразу кілька юристів з цивільного права, до яких ZAXID.NET звернувся за консультацією, пояснили, що для поділу майна не обов’язково розлучатися. Подружжя може поділити його, перебуваючи у шлюбі, двома шляхами: добровільно, уклавши договір у нотаріуса, і через суд. Другий варіант використовують, якщо чоловік із дружиною не можуть самостійно дійти згоди щодо поділу майна. У судовій практиці часто трапляються випадки, коли подружжя подає такі позови про поділ майна, щодо якого є борги, або ж, як у випадку з Дубневичами, майно може бути арештованим.

Ймовірно, Ярослав та Наталія Дубневичі справді намагаються поділити майно, щоб уникнути його арешту. Вони б могли укласти шлюбний договір та не йти до суду, однак рішення суду має вищу юридичну силу і правоохоронцям буде важче довести його фіктивність. Рішення про поділ майна також можна буде у подальшому використовувати під час розгляду інших кримінальних справ, де фігурує Ярослав Дубневич.

Нагадаємо, що у листопаді 2019 року низка ЗМІ повідомили про арешт усього майна Ярослава Дубневича у справі про розкрадання 93 млн грн на закупівлях «Укрзалізниці». Тоді у Спеціалізованій антикорупційної прокуратури заявили, що ухвала суду є закритою і відмовились від коментарів. Проте станом на 22 січня 2021 року у судовому реєстрі відсутні ухвали про арешт чи зняття арешту з майна Ярослава Дубневича.

Наталія та Ярослав Дубневичі одружилися у 1989 році, у них двоє дітей – 29-річна Роксолана Пиртко і 22-річний Юрій Дубневич. Згідно з декларацією Ярослава Дубневича, поданою у 2020 році, Наталія Дубневич є власницею 12 земельних ділянок і 28 об’єктів нерухомості, серед яких ТРЦ «Роксолана», мисливське господарство «Зубр» та «Корпорація КРТ».

51-річний Ярослав Дубневич є головним фігурантом справи про розкрадання 93,2 млн грн «Укрзалізниці». Восени 2019 року Офіс генпрокурора вручив нардепу підозру, а Верховна Рада дала згоду на його арешт. В листопаді 2019 року він навіть провів одну ніч у СІЗО, але вийшов наступного дня під заставу 90 млн грн. Навесні 2020 року НАБУ та САП завершили розслідування в справі й передали її до Вищого антикорупційного суду.