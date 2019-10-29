У приватному будинку Богдана Дубневича проводять обшуки

Приватні будинки Богдана та Ярослава Дубневичів розташовані в с. Зубра біля Львова

Вранці 29 жовтня у с. Зубра, що біля Львова, розпочалися обшуки в будинку колишнього народного депутата Богдана Дубневича. Обшуки розпочалися близько 07:00. Про це ZAXID.NET повідомило наше джерело у правоохоронних органах. Відомо також, що одночасно обшуки тривають ще у кількох будівлях, що належать Богдану Дубневичу.

Інформацію про обшук у приватному будинку Богдана Дубневича підтвердив співробітник НАБУ, який бере участь в обшуку. У короткому коментарі телевізійній групі ZAXID.NET, яка перебуває на місці події, він заявив, що у будинку проходять слідчі дії і порадив звертатись за коментарями у прес-службу НАБУ.

У якій справі проводяться обшуки поки що невідомо. Офіційного підтвердження від правоохоронних органів поки немає. У прес-службі НАБУ повідомили ZAXID.NET, що інформація щодо цих слідчих дій уточнюється. У львівському територіальному відділенні НАБУ ситуацію не коментують.

Особисті мобільні телефони Богдана Дубневича і його брата Ярослава Дубневича відключені.

Нагадаємо, 23 вересня керівник «Укрзалізниці» Євген Кравцов заявив про передачу правоохоронцям матеріалів на братів Дубневичів, що стосуються закупівлі анкерів за завищеними цінами. За словами Кравцова, лише за сім місяців 2019 року через закупівлю одного виду анкерів (елемент, що скріплює колії) «Укрзалізниця» зазнала більше 60 млн грн збитків. Ці звинувачення «Корпорації КРТ» братів Дубневичів заперечила.

Також генпрокурор скерував до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності брата Богдана Дубневича нардепа Ярослава Дубневича. Йому хочуть оголосити підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). За версією слідства, Ярослав Дубневич зі спільниками заволодів 93,2 млн грн філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ«Укрзалізниця».

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