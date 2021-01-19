Гроші були вилучені в грудні 2019 року під час обшуку вдома в Ярослава Дубневича

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) скасував арешт 119 тис. доларів і 102 тис. євро, вилучених у будинку народного депутата Ярослава Дубневича. Про це 19 січня повідомив «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу суду від 11 січня.

Гроші були вилучені 27 грудня 2019 під час обшуку будинку Ярослава Дубневича у селі Зубра біля Львова. Пізніше суд арештував ці гроші, хоча господар будинку заперечував, що це його. Кошти нібито належали зятю Дубневича і передавалися на зберігання в будинок нардепа, який перебуває під охороною, у зв’язку із відбуттям подружжя на новорічні свята до гірськолижного курорту «Буковель».

Рік тому Апеляційна палата ВАКС відмовила зятю Дубневича у скасуванні арешту грошей.

Суд зазначив, що у випадку зберігання речей чи коштів на суму, що перевищує 340 грн. має укладатися договір зберігання у письмовій формі. Але такого договору не підписувалося. А пояснення учасників справи в даному випадку не можуть враховуватися як докази такого зберігання.

Прокурор приніс в суд відеозапис обшуку, на якому дружина Дубневича без примусу та запинки відповідала, що гроші належать її чоловікові. Зять на це сказав, що теща просто нічого не знала про їх домовленості про зберігання грошей.

Не добившись свого, зять Дубневича попросив Печерський суд визнати, що між ним і тестем був договір зберігання грошей і визнати зобов’язання їх повернути.

Оскільки вони є зятем і тестем, тобто близькими особами, то в них не виникало необхідності у формалізації передачі готівки і, зокрема, укладення письмового договору зберігання чи позики, або видачі письмової розписки.

Зять нардепа пояснив, що як фізична особа-підприємець отримав сукупний дохід за 2016-2019 роки у розмірі, що перевищує в рази суму, передану на зберігання. Готівку в іноземній валюті він поступово накопичив протягом 2017-2019 років.

Натомість його тесть у листопаді 2019 власними коштами зміг внести лише частину застави – 4 млн від призначених 90 млн грн і решту сплатили інші особи. Єдиним офіційним джерелом доходу Дубневича була і залишається заробітна плата народного депутата, жодних дивідендів, процентів, позик, дарунків нардеп у період з листопада до 23 грудня 2019 року не отримував.

Дубневич передачу зятем грошей не заперечував. У такій ситуації, оскільки спір щодо реальності такої домовленості відсутній, то суддя Печерського суду Сергій Вовк визнав, що усний договір справді був і зобов’язав Дубневича повернути гроші.

Після цього зять Дубневича знову звернувся до Вищого антикорупційного суду. З огляду на рішення судді Вовка, яке не було оскаржене, антикорупційний суд визнав доведеним факт, що гроші належать зятю Дубневича.

Детектив не надав доказів, що гроші отримані від Дубневича або мали злочинне походження і до них як майна третьої особи можна застосувати спецконфіскацію. Відтак суд арешт скасував.

Ярослав Дубневич є головним фігурантом справи про розкрадання 93,2 млн грн «Укрзалізниці». Восени 2019 року тодішній генпрокурор Руслан Рябошапка особисто вручив нардепу підозру, а Верховна Рада дала згоду на його арешт. Вищий антикорупційний суд спершу обрав Дубневичу запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 млн грн, який він оскаржив. Пізніше Апеляційний суд зменшив суму застави до 90 млн грн. Вже наступного дня після рішення апеляції Дубневич вийшов з СІЗО, сплативши таку суму.

Навесні 2020 року НАБУ та САП повідомили про завершення розслідування в цій справі, справу передано на розгляд суду.