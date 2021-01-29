Ярослав Дубневич є основним підозрюваним у справді про розкрадання понад 93 мільйонів гривень «Укрзалізниці». Йому загрожує від семи до 12 років ув'язнення

Вищий антикорупційний суд вдруге арештував вилучені під час обшуку у Ярослава Дубневича 119 тисяч доларів та 102 тисяч євро. Ці кошти вилучили під час обшуків у Ярослава Дубневича наприкінці грудня 2019 року і до 11 січня 2021 року вони перебували під арештом. Втім, 11 січня суд скасував цей арешт, мотивуючи тим, що гроші належать не самому Дубневичу, а його зятю. Сьогодні прес-служба ВАКС повідомила, що арешт на ці кошти наклали вдруге.

«29 січня за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, Вищий антикорупційний суд заарештував кошти народного депутата України дев'ятого скликання, підозрюваного у заволодінні понад 93 млн гривень коштів «Укрзалізниці», тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. Так, за рішенням суду, арештовано понад 100 тис. доларів США та понад 100 тис. євро, які були вилучені у народного депутата під час обшуків. Вказані кошти арештовано на строк судового слідства та розгляду справи у суді», – йдеться у повідомленні прес-служби суду.

Ярослав Дубневич є основним підозрюваним у справі про розкрадання 93,2 млн грн «Укрзалізниці». Досудове розслідування цієї справи вже завершено, наразі сторони знайомляться з матеріалами справи, після чого її передадуть до суду. За версією слідчих, Ярослав Дубневич через контрольовані компанії (ТОВ «Арго» і ТОВ «Корпорація КРТ») завищував ціни під час закупівлі «Укрзалізницею» стрілочних переводів, завдавши цим понад 93 мільйонів гривень збитків.

Восени 2019 року тодішній генпрокурор Руслан Рябошапка особисто вручив нардепу підозру, а Верховна Рада дала згоду на його арешт. Вищий антикорупційний суд спершу обрав Дубневичу запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 млн грн, який він оскаржив. Пізніше Апеляційний суд зменшив суму застави до 90 млн грн. Вже наступного дня після рішення апеляції Дубневич вийшов з СІЗО, сплативши таку суму.

Зять Дубневича, якому 11 січня вдалося повернути вилучені кошти, не вперше намагався скасувати їх арешт. Ці спроби були безуспішними, але все змінило рішення Печерського суду Києва, який визнав, що між Дубневичем і його зятем була усна домовленість на зберігання цих коштів. На підставі цього рішення 11 січня ВАКС і скасовував арешт на 119 тисяч доларів та 102 тисячі євро. Як детективи НАБУ аргументували повторний арешт коштів, наразі невідомо.

Цікаво, що паралельно з цим Ярослав Дубневич та його дружина Наталя намагаються через суд розділити своє майно. Позов до суду подала Наталя Дубневич, яка вимагає поділити майно, нажите за 31 рік шлюбу. На думку юристів, такі дії Дубневичів можуть свідчити про спроби убезпечити спільне майно перед загрозою арешту. При цьому, щоб розділити майно через суд, подружжю не обов'язково розлучатися. Сам Ярослав Дубневич не коментує майновий конфлікт із дружиною.