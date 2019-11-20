Відомий львівський суддя поскаржився на обшук його житла у «справі Дубневичів»

Сергій Гирич працює суддею у Львові майже 30 років

Суддя Личаківського райсуду Львова Сергій Гирич поскаржився до Генеральної прокуратури на дії детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ), які наприкінці жовтня провели обшуки в його квартирі у справі про ймовірне відмивання коштів та ухилення від сплати податків народними депутатами Богданом та Ярославом Дубневичами. Скаргу оприлюднили на сайті Вищої ради правосуддя.

Відомо, що 29 жовтня НАБУ обшукало квартиру в Личаківському районі, в якій зареєстрований голова кількох компанії братів Дубневичів Олександр Гирич. Він є сином судді Личаківського районного суду Львова Сергія Гирича. Обшуки відбулись у межах розслідування кримінального провадження про розкрадання газу на понад 2 млрд грн на ТЕЦ в Новояворівську і Новому Роздолі та легалізацію отриманих у злочинний спосіб коштів.

Згідно з версією правоохоронців, компанії-власники двох ТЕЦ: ТОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТОВ «Енергія-Новояворівськ», кінцевими бенефіціарами яких є Ярослав та Богдан Дубневичі, взяли у НАК «Нафтогаз України» понад 500 млн м3 природного газу за пільговою ціною нібито для постачання тепла населенню, але використали цей обсяг газу у власних комерційних інтересах для виробництва електричної енергії, яку продали потім за ринковою ціною та отримали прибуток у 2 млрд грн. Потім гроші перерахували на підконтрольне Дубневичам ТОВ «Корпорація КРТ», а звідки – на компанії на Кіпрі та в Латвії, пов’язані з тими ж Дубневичами та членами їхніх родин. Звідти частину коштів, як вважають детективи НАБУ, повернули іншим українським компаніям братів у формі кредитів, пов’язаних із народними депутатами.

«Нафтогаз» оцінив свій збиток від цієї оборудки у 1,42 млрд грн.

На переконання детективів НАБУ, компанії Богдана та Ярослава Дубневичів – ТОВ «Променейра», ТОВ «НР Солар Парк», ТОВ «Ліг Агро» – можуть бути причетними до відмивання коштів, отриманих від оборудок з газом на ТЕЦ. Директором цих компанії є син львівського судді Сергія Г ирича Олександр Гирич. Він, згідно з версією слідства, може бути причетним до легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом або може бути обізнаним щодо способів та джерел фінансування цих товариств.

Під час обшуків у квартирі вилучили ноутбук та кільках флешок Олександра Гирича, на які згодом Антикорупційний суд наклав арешт. Натомість суддя Личаківського району Львова Сергій Гирич, який є співвласником житла, стверджує, що обшук та вилучення техніки є незаконним. На його переконання, це є втручанням у діяльність судді та порушенням його професійних прав.

Сергій Гирич написав скаргу до Генеральної прокуратури та до Вищої ради правосуддя, в якій зазначив, що вранці 29 жовтня він був у справах в Києві, у цей час йому зателефонувала дружина і розповіла, що до квартири, співвласником якої він є, увірвалися семеро працівників НАБУ, збили з ніг сина, забрали у нього телефон, не давши подзвонити адвокату. Слідчі повідомили, що мають ухвалу Вищого антикорупційного суду на обшук квартири з метою пошуку документів, що стосуються діяльності компаній, де керівником є Олександр Гирич.

Як стверджує суддя, дружина в цей час вигулювала собаку, але детективи не стали чекати її повернення, і почали обшук за відсутності співвласниці помешкання і не чекаючи приїзду адвокатів. Працівники НАБУ, згідно з твердженням Гирича, начебто намагалися зламати двері, голосно викрикували, що привернуло увагу сусідів і віруючих церкви поряд з будинком, а також без потреби застосували насильство до сина судді. Коли дружина повернулась, представники НАБУ наказали їй ввімкнути особистий комп’ютер судді Гирича, який той використовує для підготовки проектів судових рішень, а також зберігання особистої інформації. Детективи переконали дати їм пароль від комп’ютера і оглянули його вміст. Крім того, вони вилучили інший комп’ютер, який належав дружині судді.

Обшук тривав близько шести годин, після чого господині не дали другого примірника протоколу обшуку, а тільки копію, яка написана під копірку і погано читається, наголосив суддя Гирич. Він стверджує також, що детективи НАБУ мали законодавчих підстав обшукували саме житло судді. Також обшук проведено у всій квартирі, а не тільки в кімнаті, якою користується син. При цьому син уже понад року не проживає в квартирі, а орендує житло, про що суддя зазначив у своїй декларації. Тому обшук проведено не за місцем постійного проживання сина.

Суддя пояснив, що його син не є власником жодної компанії, а лише працює директором і є найманим працівником у приватних компаніях, так само не є підозрюваним чи обвинуваченим. Очолюване сином судді підприємство займається впровадженням альтернативної енергетики, зокрема у 2017 була відкрита сонячна електростанція «Озерна».

Олександр Гирич на вікритті СЕС «Озерна» братів Дубневичів (фото Павла Паламарчука)

У заяві суддя наголосив, що сприймає дії НАБУ як помсту за його публічну позицію щодо неможливості арешту суддів детективами НАБУ без згоди Вищої ради правосуддя, а обшук житла – «формою впливу з метою дискредитації в очах колег і простих громадян». Гирич повідомив, що також звернувся до ГПУ із заявою про злочин – перевищення влади і службових повноважень і втручання в діяльність судових органів.

Слід зазначити, що Олександр Гирич також оскаржував слідчі дії детективів НАБУ – обшук в квартирі та вилучення ноутбука та флешок. Але Вищий антикорупційний суд відмовив йому у задоволенні скарги, зазначивши, що НАБУ мало законний дозвіл на проведення обшуку не стосовно судді, а щодо його сина за місцем його проживання, що не обмежується чинним законодавством.