Ярослава Дубневича підозрюють у заволодінні понад 93 млн грн «Укрзалізниці»

Вищий антикорупційний суд України відмовився змінити запобіжний захід та зменшити розмір застави для нардепа Ярослава Дубневича, якого підозрюють у заволодінні 93,2 млн грн «Укрзалізниці».

У травні цього року адвокат Ярослава Дубневича Ігор Федоренко звернувся до Вищого антикорупційного суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу для Ярослава Дубневича, якому в листопаді 2019 року суд встановив заставу у розмірі 90 млн грн. Зокрема, адвокат клопотав про зменшення розміру застави.

Таке прохання адвокат, серед іншого, пояснив суттєвими змінами у майновому та сімейному стані нардепа, а саме зменшенням його доходів та кількості нерухомості. За даними адвоката, доходи Ярослава Дубневича зменшилися з 30 млн грн у 2018 році до 500 тис. грн у 2020 році, а готівки поменшало з 3 млн доларів у 2018 році до 5 млн грн – у 2020.

Окрім того, адвокат апелював до того, що при визначенні розміру застави суд враховував відомості про майно дружини Ярослава Дубневича, але наразі шлюб між ними розірвано. На цей час здійснюється судовий розгляд позову дружини про поділ спільного майна подружжя.

Розглянувши клопотання, Вищий антикорупційний суд повністю відмовив у його задоволенні.

«Відмовити у задоволенні клопотання адвоката Федоренка Ігоря Люсиковича в інтересах підозрюваного про зміну запобіжного заходу у вигляді застави шляхом зменшення розміру застави у кримінальному провадженні № 52017000000000365 від 02.06.2017 та повернення заставодавцям внесеної суми застави», – йдеться у рішенні суду від 2 червня цього року.

Ухвала набрала законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Нардепа Ярослава Дубневича підозрюють у заволодінні 93,2 млн грн «Укрзалізниці». 2 листопада 2019 року Вищий антикорупційний суд обрав Дубневичу запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 млн грн, який він оскаржив. 7 листопада Апеляційний суд зменшив суму застави до 90 млн грн. Дубневича взяли під варту у залі суду, але вже наступного дня він вийшов з СІЗО, сплативши 90 млн грн.

У квітні 2020 року НАБУ та САП повідомили про завершення розслідування у справі розкрадання коштів «Укрзалізниці». Справу скерували до суду.