Ярослава Дубневича та ще вісьмох його спільників звинувачували у розкраданні 93 млн грн «Укрзалізниці»

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) закрив кримінальне провадження щодо народного депутата Ярослава Дубневича та його спільників, звинувачених у заволодінні понад 93 млн грн «Укрзалізниці». Таке рішення ВАКС ухвалив 8 вересня, однак повний текст наразі не оприлюднений.

«Колегією суддів дійсно закрите вказане кримінальне провадження. 13 вересня буде оголошено повний текст рішення», – повідомила керівниця відділу комунікацій ВАКС Олеся Чемерис виданню «Слово і діло».

Загалом у справі розкрадання коштів «Укрзалізниці» фігурувало дев’ятеро осіб. Розслідування щодо восьми учасників схеми завершили у травні 2019 року. Слідство щодо нардепа Ярослава Дубневича, якого вважали організатором схеми, завершили у квітні 2020 року – матеріали справи надали для ознайомлення його адвокатам. До суду справу передали в лютому цього року.

Окрім Дубневича, фігурантами справи були його колишній помічник, перший заступник начальника філії «Центр забезпечення виробництва» УЗ Едуард Пушкаренко, голова правління ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» Сергій Тараненко та його заступник Валерій Крячко, колишній засновник ТОВ «Арго» Антон Шевченко, директор ТОВ «Корпорація КРТ» Олег Місьонг, начальник відділу верхньої будови колії філії «Центр забезпечення виробництва» УЗ Андрій Степаненко та двоє працівниць цього відділу Тетяна Клепак та Оксана Захаревич.

Ярослав Дубневич став офіційним підозрюваним у жовтні 2019 року після згоди Верховної Ради. Тоді ж Вищий антикорупційний суд обрав Дубневичу запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 млн грн, який він оскаржив. 7 листопада 2019 року апеляційний суд зменшив суму застави до 90 млн грн. Дубневича взяли під варту у залі суду, але вже наступного дня він вийшов з СІЗО під заставу.

Нещодавно Вищий антикорупційний суд закрив іншу справу про зловживання на 1,4 млрд грн компаніями Дубневичів.