Ярослава Дубневича разом з вісьмома спільниками звинувачують у розкраданні понад 93 млн грн «Укрзалізниці»

У понеділок, 7 лютого, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) офіційно скерували до суду результати розслідування щодо народного депутата Ярослава Дубневича, якого звинувачують у заволодінні понад 93 млн грн «Укрзалізниці». Розслідування справи завершили ще у квітні минулого року, проте досі – майже десять місяців – справу не передавали до суду, поки з результатами розслідування, що налічують понад 130 томів, не ознайомились адвокати Дубневича.

Загалом у справі розкрадання коштів «Укрзалізниці» фігурує дев’ять осіб. Розслідування щодо восьми учасників схеми завершили у травні 2019 року. Слідство щодо нардепа Ярослава Дубневича, якого називають організатором схеми, завершили у квітні 2020 року – матеріали справи надали для ознайомлення його адвокатам.

У НАБУ та САП розповіли ZAXID.NET, що справу скерували до суду лише зараз, оскільки захисники Ярослава Дубневича понад дев’ять місяців ознайомлювалися з її матеріалами, що налічують понад 130 томів.

«За клопотанням прокурора суд встановив обмеження для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження до 31 січня цього року, щоби не допустити затягування справи», – пояснила речниця САП Ольга Постолюк.

Слідство вважає, що Ярослав Дубневич разом ще з вісьмома спільниками організував схему закупівлі деталей для «Укрзалізниці» за суттєво завищеними цінами не у виробника, а через дві компанії-посередниці, бенефіціаром однієї з яких є сам Ярослав Дубневич. Унаслідок таких дій держава зазнала 93,28 млн грн збитків, які учасники корупційної схеми розділили між собою.

Ярослав Дубневич став офіційним підозрюваним у жовтні 2019 року після згоди Верховної Ради. 2 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Дубневичу запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 млн грн, який він оскаржив. 7 листопада Апеляційний суд зменшив суму застави до 90 млн грн. Дубневича взяли під варту у залі суду, але вже наступного дня він вийшов з СІЗО під заставу.