Депутата Ярослава Дубневича підозрюють у заволодінні коштами «Укрзалізниці»

Журналісти Bihus.Info опублікували розслідування, як нардеп Ярослав Дубневич сховав своє майно від арешту ВАКС (Вищого антикорупційного суду), та виявили, що на час зняття депутатської недоторканності лише кіпрська фірма родини Дубневича мала 200 кг золота.

Як встановили журналісти Bihus.Info, на момент арешту ВАКС у власності Ярослава Дубневича було офіційно близько 10 га, будинок, частка у двох квартирах та кількох компаніях, нежитлові приміщення та по 100 тис. доларів та євро, які силовики знайшли під час обшуків. Інше ж майно Дубневич переписав на родичів чи підставні фірми, відтак зміг уникнути його арешту.

Наприклад у 2017 році, коли за даними спецслужб на залізниці діяла схема Дубневича, у кіпрської компанії Energypoint Holding Limited, яка в різний час контролювалася членами родини нардепа Ярослава Дубневича, з’явились 200 золотих злитків по 1 кг і ще 11 злитків по одній унції.

У 2019 року з Ярослава Дубневича зняли депутатську недоторканність через розслідування НАБУ та САП. Силовики тоді назвали Дубневича організатором схеми виводу 93 млн грн з «Укрзалізниці». Після оголошення підозри Дубневича арештували , але нардеп швидко вийшов на волю під заставу, а під арештом опинилося все його майно. Але арешт не торкнувся Energypoint Holding Limited, власницею якої в той момент була донька Дубневича Роксолана Пиртко. Після арешту батька вона вийшла з компанії, а також фірма продала усі золоті злитки.

Окрім доньки Ярослава Дубневича кіпрською компанією свого часу володів і тесть нардепа Мирослав Швидкий. В розмові з журналістами чоловік заявив, що він був підставною особою і просто підписував те, на що вказував зять.

«Був зі мною представник, казав мені підписувати. А зять мені казав, щоб я робив те, що він каже. То я так і зробив. Вони, що мене питаються? "Діду їдемо, треба підписати". Це все, що вони говорять», – прокоментував Мирослав Швидкий свою причетність до кіпрської компанії.

Нещодавно журналісти Bihus.Info зафіксували як Ярослав Дубневич приїхав у Верховну Раду на новому Mercedes S500 2020 року випуску, яке коштує близько 6 млн грн. Офіційно це авто належить фірмі «Передзвін», власником якої є тесть Ярослава Дубневича Мирослав Швидкий.

«Я нічо не командую. Я є підставне лице, всьо. То, що я оформлений там, то я ні одного разу там ще не був. А що вони роблять, я не знаю», – розповів Мирослав Швидкий журналістам.

Окрім Mercedes S500, на якому їздить Ярослав Дубневич, на фірму «Передзвін» також записані Lexus RX 450h, на якому їздить його дружина Наталя, а також Mercedes-Benz S 63 AMG, Porsche Cayenne, Lexus NX 200, Тoyota Prado, Range Rover, Toyota C-HR та Toyota Camry. Загальна вартість авто, що записані на «Передзвін», становить 17 млн грн.

Також на «Передзвін» записані квартири щонайменше на 20 млн грн, нежитлові приміщення, а також будівлі на площі Соборній 14/15, де розташований ТЦ «Роксолана». Частину майна, наприклад квартиру в Києві, Ярослав Дубневич переписав також на свого сина і тепер орендує її у нього.

Також, як повідомляв ZAXID.NET, дружина Яросалава Дубневича Наталія зараз ділить спільне з ним майно через суд. Такі дії Наталії Дубневич можуть свідчити про спроби убезпечити спільне майно від арешту.