Ярослав Дубневич виїхав з України, але не каже, де саме він перебуває

Вищий антикорупційний суд стягнув із народного депутата Ярослава Дубневича 56 млн грн застави та постановив перерахувати ці кошти на потреби ЗСУ. Про це 21 листопада повідомив Центр протидії корупції. Йдеться про кримінальну справу, що стосується розкрадання газу на 2,1 млрд грн.

Зазначається, що ці гроші як заставу за нардепа вносили адвокати – 26 млн грн і 30 млн грн відповідно. Крім цього, судді частково задовольнили клопотання адвоката Ярослава Дубневича про зміну запобіжного заходу і перерахували всі стягнуті кошти на ЗСУ.

Раніше судді ВАКС задовольнили клопотання захисту і зменшили заставу нардепа з 86 млн до 56 млн грн. Різницю – 30 млн грн – на прохання екс-дружини Наталії Дубневич, яка вносила заставу, також перерахували на потреби ЗСУ. Відповідно, на армію спрямують усі 86 млн грн внесеної за депутата застави.

Крім цього, Ярославу Дубневичу доведеться сплатити ще 5368 грн за неявку в суд. Водночас ВАКС відмовив прокурору в обранні заочного тримання підозрюваного під вартою. Сам Ярослав Дубневич не прибув на судове засідання, а приєднався через відеозв’язок і вкотре відмовився повідомити, де він перебуває.

Нагадаємо, Ярослав Дубневич є підозрюваним в кримінальному провадженні – як організатор схеми розкрадання природного газу на суму понад 2 млрд грн. У цій справі детективи НАБУ повідомили йому заочну підозру та оголосили в розшук. Прокурор зʼясував, що 8 жовтня Дубневич перетнув кордон між Румунією та Угорщиною, втім даних про те, як він виїхав з України в системі немає. 13 жовтня ВАКС заочно його арештував.

Крім цього, навесні 2023 року Апеляційна палата ВАКС скерувала на новий розгляд справу щодо Ярослава Дубневича та його спільників, яких звинувачують у розкраданні 93 млн грн «Укрзалізниці».