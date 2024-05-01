78-річний Юрій Бобало є ректором «Львівської політехніки» із 2007 року

Ректор Національного університету «Львівська політехніка» Юрій Бобало оприлюднив декларацію за 2023 рік – дохід Бобала становить 1,6 млн грн, левовою часткою цієї суми є зарплата. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Юрій Бобало загалом отримав 1,6 млн грн. У цю суму входить 1,1 млн грн зарплати у «Львівській політехніці», 251 тис. грн пенсії, 184,9 тис. грн процентів від банків та 36 тис. грн гонорарів. Його дружина Софія вказала 132 тис. грн пенсії та процентів від банків.

Заощадження подружжя зберігає у гривні та валюті, загальна сума становить 2,6 млн грн, 86,8 тис. євро, 76,6 тис. доларів, 3,2 тис. злотих. У ректора «Львівської політехніки» є понад 800 цінних паперів чи державних облігацій, він придбав їх у 2023 році.

Протягом останніх років Юрій Бобало та його дружина не купували нової нерухомості. Вони є власниками квартири у Львові (98 м2), ректор є власником двох гаражів у Львові (15 м2 та 36,6 м2), трьох земельних ділянок та садового будинку (263 м2) у селі Дунаїв та однієї ділянки у селі Рокитне. Із 2020 року Юрій Бобало їздить на авто Honda CR-V RW2 2018 року випуску.

78-річний Юрій Бобало є ректором «Львівської політехніки» із 2007 року, до цього із 2002 року працював проректором. У листопаді 2012 року отримав науковий ступінь доктора honoris causa Вроцлавської політехніки.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.